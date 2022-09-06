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https://sputniknews.com.tr/20220906/yunanistanda-bati-nil-virusu-vakalari-artiyor-vaka-sayisi-150yi-gecti--1060879192.html
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Vaka sayısı 150'yi geçti
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Vaka sayısı 150'yi geçti
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle 14... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:27+0300
2022-09-06T19:27+0300
dünya
yunanistan
batı nil virüsü
vaka
vaka sayısı
ölüm
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Yunanistan'da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/yunanistanda-bati-nil-virusu-kaynakli-11-olum-1060588007.html
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yunanistan, batı nil virüsü, vaka, vaka sayısı, ölüm
yunanistan, batı nil virüsü, vaka, vaka sayısı, ölüm

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Vaka sayısı 150'yi geçti

19:27 06.09.2022
© DHABatı Nil Virüsü
Batı Nil Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
Yunanistan'da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakaları artıyor.
Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.
Batı Nil Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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