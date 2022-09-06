https://sputniknews.com.tr/20220906/yunanistanda-bati-nil-virusu-vakalari-artiyor-vaka-sayisi-150yi-gecti--1060879192.html

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Vaka sayısı 150'yi geçti

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Vaka sayısı 150'yi geçti

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle 14... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:27+0300

2022-09-06T19:27+0300

2022-09-06T19:27+0300

dünya

yunanistan

batı nil virüsü

vaka

vaka sayısı

ölüm

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Yunanistan'da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/yunanistanda-bati-nil-virusu-kaynakli-11-olum-1060588007.html

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