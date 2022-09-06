https://sputniknews.com.tr/20220906/yerde-buldugu-kelepceyi-koluna-takti-itfaiye-ekipleri-uzun-ugraslar-sonucu-kurtarabildi-1060862211.html

Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı: İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi

Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı: İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan genci itfaiye ekipleri kurtardı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:50+0300

2022-09-06T13:50+0300

2022-09-06T13:50+0300

yaşam

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Mardin'de bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı.Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü.Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı.

https://sputniknews.com.tr/20220723/mersinde-15-metrelik-obruga-dusen-keciyi-itfaiye-kurtardi-1059043223.html

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