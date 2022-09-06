https://sputniknews.com.tr/20220906/yerde-buldugu-kelepceyi-koluna-takti-itfaiye-ekipleri-uzun-ugraslar-sonucu-kurtarabildi-1060862211.html
Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı: İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi
Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı: İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan genci itfaiye ekipleri kurtardı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:50+0300
2022-09-06T13:50+0300
2022-09-06T13:50+0300
yaşam
türkiye
mardin
itfaiye
kelepçe
sağlık
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Mardin'de bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı.Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü.Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı.
https://sputniknews.com.tr/20220723/mersinde-15-metrelik-obruga-dusen-keciyi-itfaiye-kurtardi-1059043223.html
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türkiye, mardin, itfaiye, kelepçe, sağlık
türkiye, mardin, itfaiye, kelepçe, sağlık
Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı: İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin'de bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı.
Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı.