https://sputniknews.com.tr/20220906/van-golunden-500-bin-metrekup-dip-camuru-cikarildi-1060843548.html

Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldığını belirterek, "Gölümüzde arıtılmamış bir gram... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:56+0300

2022-09-06T00:56+0300

2022-09-06T01:02+0300

türkiye

van gölü

van gölü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Van Gölü’nün korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve bölgede çevre koruma bilincinin artırılması amacıyla başlattığı çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Bakan Kurum, Van Gölü'ndeki kirliliğin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Önce kirliliğin nedenlerinin giderildiğini, sonra da temizliğe başlandığını belirten Kurum, "Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.'Van Gölü'nün farklı bir hidrolojik yapısı var'Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Gölü'ndeki kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamuru temizleme çalışmalarının Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi'nin devreye alınması ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından başlatıldı.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen, Van Tuşba sahilinde çalışmaların 3 etapta sürdürüldüğünü belirtti.İşçen, bugüne kadar birinci etap çalışmasında sona yaklaşıldığını ve 500 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını, önümüzdeki yılın yaz aylarına gelmeden bu çalışmanın tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.Dip tarama faaliyetlerinin Bakanlık talimatıyla Van Gölü'nün dip çamuru birikimine müsait olan tüm sahillerinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Menderes İşçen, şöyle devam etti:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 2019'da Van Gölü için Havza Koruma Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başladıklarına dikkati çeken İşçen, çalışmaların şehirdeki bütün kurum kuruluşlarının, üniversitenin, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 2020'de tamamlandığını hatırlattı.Bölgedeki 13 alt faaliyetten ikisinin bu dip çamuruna sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu vurgulayan Menderes İşçen, "Bakanlık tarafından sağlanan hem teknik hem maddi desteklerle Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve 2021 Eylül ayında işletmeye alındı. Dolayısıyla atık su kaynaklı olan kirliliğin bu sayede önüne geçmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.'Dip çamurunun millet bahçesinde toprak iyileştirici olarak kullanılması planlanıyor'İşçen, Van Tuşba sahilinde yürütülen ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmasında yapılan analizlere göre, dip çamurunun organik içeriğinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.Çıkarılan çamurun herhangi bir tehlike içermediğini aktaran İşçen, şunları kaydetti:Göllerin canlılar gibi doğup, yaşayıp öldüklerini ve doğmalarının aslında doğal fiziksel olayların sonucunda olduğunu dile getiren Menderes İşçen, şu bilgileri verdi:Van çevresinin üzerindeki çok önemli iki tane faaliyetin dip taramasını zorunlu hale getirdiğine değinen İşçen, bu faaliyetlerden birinin yıllardır Van merkez ve çevredeki ilçelerin atık sularının arıtılmadan göle deşarj edilmesi, diğerinin ise göle çok yakın konumda bulunan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların göle kontrolsüz bir şekilde bırakılması olduğunu ifade etti."Bu iki kaynaktan gelen yüksek organik kirlilik bu bölgede ve özellikle sahil şeridinde yüksek miktarda çamur oluşumuna sebep olmuştur. Bu çamur da çok uzun süreden beri burada biriktiği için çok sert ve katı bir hal almıştır. Burada biriken çamur gölün su kalitesinin bozulmasına sebep oluyor" ifadesini kullanan İşçen, görsel açıdan ve yaz aylarında özellikle sıcak etkisiyle koku problemi yaşandığını da belirtti.Hayvancılık faaliyetlerinin Van Gölü'ne çok yakın yerde kontrolsüz bir şekilde yapıldığını vurgulayan İşçen, temmuz ayındaki rakamlara göre Van Gölü kıyısındaki 576 ahırı yıktıklarını, Van'da tarıma dayalı ihtisas OSB'nin kurulumunu sağladıklarını, buradaki hayvancılık faaliyetinin çok daha etkin ve entegre bir çevre yönetimi sağlayacak şekilde devam edeceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220814/gelin-ve-damat-van-golu-sahilinde-cop-topladi-1059909756.html

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