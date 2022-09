https://sputniknews.com.tr/20220906/uaeadan-zaporojye-nukleer-guc-santralinde-guvenlik-bolgesi-kurma-cagrisi-1060877989.html

UAEA'dan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik bölgesi kurma çağrısı



Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalarını tamamlayıp dün bölgeden ayrılan Uluslararası Atom Enerjisi... 06.09.2022

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik bölgesi kurma çağrısı yapılan bir rapor hazırladı."Askeri faaliyetler nedeniyle yaşanabilecek bir nükleer olaydan kaçınmak için acilen ara tedbirler alınmalıdır. Sorun, derhal bir güvenlik bölgesi kurularak çözülebilir" denen raporda, UAEA'nın güvenlik bölgesi kurulmasıyla ilgili istişarelere hemen başlamaya hazır olduğu vurgulandı.Santralde nisan ayından bu yana yaşanan önemli sayıdaki olayın nükleer güvenlikle ilgili yedi ilkeyi önemli ölçüde etkilediğini kaydeden uzmanlar, misyonun çalışması sırasında üyelerin santral bölgesine düzenlenen saldırılara tanıklık ettiğini ve hasarların bir kısmının güç ünitelerinin yakınında tespit edildiğini aktardı.Uzmanlar, tüm ilgili tarafları güvenli ulaşım koridorları da dahil her türlü koşulda santralde nükleer güvenliğin sağlanması için etkili tedarik zincirleri oluşturulmasına katkı sunmaya ve bununla ilgili yükümlülükler üstlenmeye çağırdı.Santralinin güvenliğinin sürekli tehdit altında olduğu mevcut koşullarda nükleer santral sahasında ve dışında herhangi nükleer veya radyolojik acil duruma etkili şekilde müdahale etmeye hazır olmanın temel öncelik arz ettiğini kaydeden uzmanlar, bunun için tatbikat yapılmasını tavsiye etti.Santralin askeri faaliyetler sonucunda yedek güç kaynağı hattından birkaç kez koptuğuna dikkat çeken uzmanlar, santralin güvenli çalışması için harici güç kaynağının önem taşıdığını, yedek güç kaynağı hattının her an devreye girebilecek şekilde yeniden devreye alınmasını ve bu hattı etkileyebilecek tüm askeri eylemlerin durdurulmasını önerdi."Çatışmaların en başından beri, iletişim araçları ve kanalları bulunmadığı gözleniyor. Bu kritik eksiklik, santralin uygun düzenleyici gözetim altında güvenli ve emniyetli şekilde çalışmasının desteklenmesi ve nükleer güvenlik alanındaki herhangi bir olaya yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkili şekilde müdahale edilmesinin sağlanması konusundaki mevcut sorunları yalnızca daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullanan uzmanlar, "Bu bağlamda UAEA, tesisin güvenli ve emniyetli şekilde çalışması için gereken tüm dış kuruluşlarla internet ve/veya uydu iletişimi de dahil güvenilir ve yedekli iletişim araçlarının ve kanallarının sağlanmasını tavsiye ediyor" diye vurguladı.UEAE uzmanları, eşi benzeri görülmemiş durumlara rağmen Ukrayna'da Zaporojye NGS hariç Hmelnitskaya, Rovenskaya, Yujno-Ukrainskaya adlı diğer üç nükleer santral in güvenli ve emniyetli şekilde çalışmaya devam ettiğini ekledi.

