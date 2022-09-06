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Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:25+0300
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türkiye barolar birliği
ahlak
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TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu."Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.Açıklamada, şunlar yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220614/sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-teklifin-14-maddesi-komisyonda-kabul-edildi-1057425459.html
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türkiye, türkiye barolar birliği, ahlak, basın, dava
türkiye, türkiye barolar birliği, ahlak, basın, dava

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava

12:25 06.09.2022
© Fotoğraf : TwitterTürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu.
"Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Dava dilekçesinde dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir"
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