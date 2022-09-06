https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-barolar-birliginden-basin-ahlak-esaslarinin-iptali-icin-danistaya-dava-1060857615.html
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:25+0300
2022-09-06T12:25+0300
2022-09-06T12:25+0300
türkiye
türkiye
türkiye barolar birliği
ahlak
basın
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104058/71/1040587126_0:82:1368:852_1920x0_80_0_0_5185968f9b0780042e249566d4b4c9e0.jpg
TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu."Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.Açıklamada, şunlar yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220614/sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-teklifin-14-maddesi-komisyonda-kabul-edildi-1057425459.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104058/71/1040587126_153:0:1368:911_1920x0_80_0_0_cd980cb788cead70230ab19a0159c6b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türkiye barolar birliği, ahlak, basın, dava
türkiye, türkiye barolar birliği, ahlak, basın, dava
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava
Abone ol
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu.
"Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Dava dilekçesinde dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir"