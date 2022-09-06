https://sputniknews.com.tr/20220906/turkiye-barolar-birliginden-basin-ahlak-esaslarinin-iptali-icin-danistaya-dava-1060857615.html

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Basın Ahlak Esasları'nın iptali için Danıştay'a dava

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T12:25+0300

2022-09-06T12:25+0300

2022-09-06T12:25+0300

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TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu."Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.Açıklamada, şunlar yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20220614/sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-teklifin-14-maddesi-komisyonda-kabul-edildi-1057425459.html

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