https://sputniknews.com.tr/20220906/suudi-arabistan-ile-abdden-ortak-askeri-tatbikat-1060845865.html

Suudi Arabistan ile ABD'den ortak askeri tatbikat

Suudi Arabistan ile ABD'den ortak askeri tatbikat

Suudi Arabistan ile ABD'den ortak askeri hava tatbikatı yapılmaya başlandığı açıklandı. Kızıldeniz'de 13 Ağustos'ta iki ülkenin askeri güçlerinin katılımıyla... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T02:07+0300

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Suudi Arabistan ile ABD'nin Kızıldeniz'deki ortak deniz tatbikatının sona erdiği, yeni hava tatbikatının başladığı bildirildi.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan ve ABD Deniz Kuvvetleri arasında "Büyük Öfke" isimli tatbikatın sona erdiği kaydedildi.Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise iki ülke arasında hava tatbikatının başladığı ve tatbikatın, "bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için ortak eylem kapasitesini yükseltmeyi" amaçladığı ifade edildi.Kral Faysal Hava Üssü'nde gerçekleştirilen tatbikatın sona ereceği tarih ve detaylara ilişkin bilgi verilmedi.Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ortak deniz tatbikatının, ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde 13 Ağustos'ta başladığı bildirilmişti.Tatbikatın iki taraf arasında operasyonel ve lojistik deneyim alışverişi ile ortak askeri planların uygulanmasında pratik kazanma amacını taşıdığı belirtilmişti.Suudi Arabistan ile ABD, 2021 Ekim ayında da "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak" amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı yaptığını duyurmuştu.

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suudi arabistan, ortadoğu, abd, ortak tatbikat, tatbikat, askeri tatbikat, kızıldeniz