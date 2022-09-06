https://sputniknews.com.tr/20220906/son-uyari-geldi-hangi-cihazlar-whatsapp-kullanamayacak-1060864878.html

Son uyarı geldi: Hangi cihazlar WhatsApp kullanamayacak?

Son uyarı geldi: Hangi cihazlar WhatsApp kullanamayacak?

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp sadece birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp, büyük bir değişiklik alacağı için... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:55+0300

2022-09-06T14:55+0300

2022-09-06T15:07+0300

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Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelir. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle 24 Ekim’den itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını duyurdu.Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güveniyor, ancak eski cihazlara sahip olanlar, yeni sistem değişiklikleri nedeniyle yakında uygulama üzerinden mesaj yazamayacaklar.Sözcü’nün aktardığına göre Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.Yeni özellikler neler?24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220715/whatsappa-sesli-durum-guncellemesi-1058745349.html

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