https://sputniknews.com.tr/20220906/son-uyari-geldi-hangi-cihazlar-whatsapp-kullanamayacak-1060864878.html
Son uyarı geldi: Hangi cihazlar WhatsApp kullanamayacak?
Son uyarı geldi: Hangi cihazlar WhatsApp kullanamayacak?
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp sadece birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp, büyük bir değişiklik alacağı için... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T14:55+0300
2022-09-06T14:55+0300
2022-09-06T15:07+0300
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Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelir. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle 24 Ekim’den itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını duyurdu.Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güveniyor, ancak eski cihazlara sahip olanlar, yeni sistem değişiklikleri nedeniyle yakında uygulama üzerinden mesaj yazamayacaklar.Sözcü’nün aktardığına göre Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.Yeni özellikler neler?24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220715/whatsappa-sesli-durum-guncellemesi-1058745349.html
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whatsapp, android, iphone
Son uyarı geldi: Hangi cihazlar WhatsApp kullanamayacak?
14:55 06.09.2022 (güncellendi: 15:07 06.09.2022) Abone ol
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp sadece birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp, büyük bir değişiklik alacağı için önümüzdeki ay belirli cihazların, hizmetinden yararlanamayacağını belirten bir uyarı yayınladı.
Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelir. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle 24 Ekim’den itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını duyurdu.
Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güveniyor, ancak eski cihazlara sahip olanlar, yeni sistem değişiklikleri nedeniyle yakında uygulama üzerinden mesaj yazamayacaklar.
Sözcü’nün aktardığına göre Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.
iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6S, iPhone 5C gibi Apple cihazları iOS 12’ye yükseltilebilen cihazlar arasındayken daha eski modeller WhatsApp’ı destekleyecek bir sisteme sahip olamayacak.
Android kullanıcılarından da 4.1 sürümüne veya daha yenisine sahip olanlar uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.
Yeni özellikler neler?
24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.