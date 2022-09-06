https://sputniknews.com.tr/20220906/seker-fiyatlari-londrada-uc-ayin-zirvesine-cikti-1060845076.html
Şeker fiyatları, Londra’da üç ayın zirvesine çıktı
Şeker fiyatları, Londra’da üç ayın zirvesine çıktı
Şeker fiyatları, Avrupa’da yaşanan enerji krizinin üretimi tehdit etmesi ve Hindistan’da ithalatın düşeceği öngörüleriyle Londra’da üç ayın zirvesine çıktı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T01:31+0300
2022-09-06T01:31+0300
2022-09-06T01:32+0300
şeker
fiyat
avrupa
enerji
hindistan
avrupa'da enerji krizi
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Şeker fiyatları enerji krizinin Avrupa'da üretimi tehdit etmesi ve küresel çapta yaşanan arz sıkıntılarıyla üç ayın zirvesini gördü.Avrupa’da şeker işleyicileri yüksek enerji fiyatları nedeniyle baskı altındayken bu yıl yaşanan kuraklığın da şeker pancarı üretimini olumsuz etkilediği belirtiliyor.Uzmanlar en büyük ihracatçı olan Brezilya’da yaşanan kötü hava, Tayland’ın lojistik sorunlar ve teslimat gecikmeleri yaşaması ve Hindistan’ın yerel arzı korumak amacıyla ihracatı kısıtlaması gibi faktörlerin küresel çapta şeker arzını tehdit ettiğini değerlendiriyor. Şeker Londra ICE’ta yüzde 1.7’ye varan yükselişle 7 Haziran’dan beri en yüksek seviyesini gördü.Hindistan önümüzdeki sezonda imalathaneleri 8 milyon ton ihracatla kısıtlamayı değerlendirirken bu rakam mevcut sezonda 11.2 milyon ton olarak belirlenmişti. Daha düşük ihracat rakamları gıda enflasyonunu daha da yukarı taşıyabilir.Beyaz şeker geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 2.5'luk yükselişe devam ederek yüzde 1 artışla ton başına 579.60 dolar seviyesini gördü.
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şeker, fiyat, avrupa, enerji, hindistan
şeker, fiyat, avrupa, enerji, hindistan
Şeker fiyatları, Londra’da üç ayın zirvesine çıktı
01:31 06.09.2022 (güncellendi: 01:32 06.09.2022) Abone ol
Şeker fiyatları, Avrupa’da yaşanan enerji krizinin üretimi tehdit etmesi ve Hindistan’da ithalatın düşeceği öngörüleriyle Londra’da üç ayın zirvesine çıktı.
Şeker fiyatları enerji krizinin Avrupa'da üretimi tehdit etmesi ve küresel çapta yaşanan arz sıkıntılarıyla üç ayın zirvesini gördü.
Avrupa’da şeker işleyicileri yüksek enerji fiyatları nedeniyle baskı altındayken bu yıl yaşanan kuraklığın da şeker pancarı üretimini olumsuz etkilediği belirtiliyor.
Uzmanlar en büyük ihracatçı olan Brezilya’da yaşanan kötü hava, Tayland’ın lojistik sorunlar ve teslimat gecikmeleri yaşaması ve Hindistan’ın yerel arzı korumak amacıyla ihracatı kısıtlaması gibi faktörlerin küresel çapta şeker arzını tehdit ettiğini değerlendiriyor.
Şeker Londra ICE’ta yüzde 1.7’ye varan yükselişle 7 Haziran’dan beri en yüksek seviyesini gördü.
Hindistan önümüzdeki sezonda imalathaneleri 8 milyon ton ihracatla kısıtlamayı değerlendirirken bu rakam mevcut sezonda 11.2 milyon ton olarak belirlenmişti. Daha düşük ihracat rakamları gıda enflasyonunu daha da yukarı taşıyabilir.
Beyaz şeker geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 2.5'luk yükselişe devam ederek yüzde 1 artışla ton başına 579.60 dolar seviyesini gördü.