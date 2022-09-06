https://sputniknews.com.tr/20220906/sedat-pekere-dogum-gunu-sarkisi-yazan-ismail-turut-sorguya-alindi-1060853929.html
Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt sorguya alındı
Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt sorguya alındı
Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:31+0300
2022-09-06T11:31+0300
2022-09-06T11:38+0300
yaşam
ismail türüt
sedat peker
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T24'ün aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekereBir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’eSaygılarımı sunar, arzu hürmet ederimDoğum gününü kutlar, yanağından öperimReisim sen gideli, deli gibiyim deliVallahi ağır oldu, ayrılığın bedeliVallahi ağır oldu, sensizliğin bedeliAradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyorKimle konuşuyorsam, seni bana soruyorTanıyan tanımayan seni bana soruyorSeni bana soruyorSiyaset bozdu bizim ağzımızın tadınıAdam sandıklarımın sildim artık adınıBazı siyasetçiler kırılmasın kızmasınDeğiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasınVatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasınUzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsunÜlkemin durumunu hep bana soruyorsunHa bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyorEkonomik bunalım günden güne artıyor”
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ismail türüt, sedat peker
ismail türüt, sedat peker
Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt sorguya alındı
11:31 06.09.2022 (güncellendi: 11:38 06.09.2022) Abone ol
Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.
T24'ün aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:
“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor”