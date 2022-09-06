https://sputniknews.com.tr/20220906/sedat-pekere-dogum-gunu-sarkisi-yazan-ismail-turut-sorguya-alindi-1060853929.html

Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt sorguya alındı

Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazan İsmail Türüt sorguya alındı

Şarkıcı İsmail Türüt’ün organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T11:31+0300

2022-09-06T11:31+0300

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yaşam

ismail türüt

sedat peker

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T24'ün aktardığı haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.İsmail Türüt, bir süre önce Sedat Peker’le ilgili bir doğum günü şarkısı bestelemişti. İsmail Türürt’ün Sedat Peker’le bestelediği ‘Siyaset bozdu keyfimizi’ adlı şarkının sözleri şöyle:“Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekereBir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker’eSaygılarımı sunar, arzu hürmet ederimDoğum gününü kutlar, yanağından öperimReisim sen gideli, deli gibiyim deliVallahi ağır oldu, ayrılığın bedeliVallahi ağır oldu, sensizliğin bedeliAradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyorKimle konuşuyorsam, seni bana soruyorTanıyan tanımayan seni bana soruyorSeni bana soruyorSiyaset bozdu bizim ağzımızın tadınıAdam sandıklarımın sildim artık adınıBazı siyasetçiler kırılmasın kızmasınDeğiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasınVatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasınUzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsunÜlkemin durumunu hep bana soruyorsunHa bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyorEkonomik bunalım günden güne artıyor”

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ismail türüt, sedat peker