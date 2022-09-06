https://sputniknews.com.tr/20220906/scholz-ve-macron-enerji-fiyatlarini-gorustu-1060843474.html
Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan enerji fiyatlarını görüştü
Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan enerji fiyatlarını görüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un enerji fiyatlarının mevcut durumunu konuştukları bildirildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T01:00+0300
2022-09-06T01:00+0300
2022-09-06T01:03+0300
avrupa'da enerji krizi
olaf scholz
emmanuel macron
almanya
fransa
doğalgaz
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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'ün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir video konferans gerçekleştirdiği, iki liderin Avrupa enerji arzı ve enerji fiyatlarının mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.Avrupa düzeyinde olası tedbirlerin yanı sıra enerji sektöründe Fransa-Alman dayanışmasının da değerlendirildiği aktarılan görüşmede, Scholz ve Macron'un planlanan ulusal adımlar ve önlemler hakkında karşılıklı olarak bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.Şansölye Scholz'ün ayrıca Alman hükümetinin henüz müzakere edilen 3. yardım paketinin içeriğini Macron'a anlattığı bildirildi.
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olaf scholz, emmanuel macron, almanya, fransa, doğalgaz
olaf scholz, emmanuel macron, almanya, fransa, doğalgaz
Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan enerji fiyatlarını görüştü
01:00 06.09.2022 (güncellendi: 01:03 06.09.2022) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un enerji fiyatlarının mevcut durumunu konuştukları bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'ün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir video konferans gerçekleştirdiği, iki liderin Avrupa enerji arzı ve enerji fiyatlarının mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.
Avrupa düzeyinde olası tedbirlerin yanı sıra enerji sektöründe Fransa-Alman dayanışmasının da değerlendirildiği aktarılan görüşmede, Scholz ve Macron'un planlanan ulusal adımlar ve önlemler hakkında karşılıklı olarak bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.
Şansölye Scholz'ün ayrıca Alman hükümetinin henüz müzakere edilen 3. yardım paketinin içeriğini Macron'a anlattığı bildirildi.