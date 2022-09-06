https://sputniknews.com.tr/20220906/sanliurfada-kadin-cinayeti-tartistigi-esini-tabancayla-oldurdu-1060847431.html
Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T02:59+0300
2022-09-06T02:59+0300
2022-09-06T03:01+0300
türkiye
siverek
şanlıurfa
tabanca
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve 33 yaşındaki Arzı E. çifti arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.
türkiye
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siverek, şanlıurfa, tabanca
siverek, şanlıurfa, tabanca
Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
02:59 06.09.2022 (güncellendi: 03:01 06.09.2022) Abone ol
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve 33 yaşındaki Arzı E. çifti arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.
Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.