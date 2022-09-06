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Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa
tabanca
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve 33 yaşındaki Arzı E. çifti arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.
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siverek, şanlıurfa, tabanca

Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

02:59 06.09.2022 (güncellendi: 03:01 06.09.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve 33 yaşındaki Arzı E. çifti arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.
Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.
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