https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-guc-santrali-ve-energodar-kentine-15-kez-topcu-atesi-acti--1060870624.html

Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtı

Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ve Energodar kentine 15 kez topçu... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T16:52+0300

2022-09-06T16:52+0300

2022-09-06T16:53+0300

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Konaşenkov, "Kiev rejimi, endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusu tarafından Energodar kentine ve Zaporojye NGS'ye 15 kez topçu ateşi açıldığı tespit edildi" dedi. Açılan ateşlerde fırlatılan 20 top mermisinden 3'ünün Zaporojye NGS sahasına isabet ettiğini söyleyen Konaşenkov, bir merminin 1. özel tesisin çatısına, ikinci merminin 1. özel tesis ile 2. reaktör arasındaki alana, üçüncü merminin de 2. reaktör yanındaki damıtılmış su depolama tankerlerinin yakınında patladığını aktardı. Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi. Bu arada Konaşenkov, topçu ateşlerinin Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Marganets yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerinden açıldığının tespit edildiğini ve Rus güçlerinin bu mevzileri vurduğunu da kaydetti.

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