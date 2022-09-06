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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-guc-santrali-ve-energodar-kentine-15-kez-topcu-atesi-acti--1060870624.html
Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtı
Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ve Energodar kentine 15 kez topçu... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:52+0300
2022-09-06T16:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
zaporojye
ateş
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santral
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Konaşenkov, "Kiev rejimi, endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusu tarafından Energodar kentine ve Zaporojye NGS'ye 15 kez topçu ateşi açıldığı tespit edildi" dedi. Açılan ateşlerde fırlatılan 20 top mermisinden 3'ünün Zaporojye NGS sahasına isabet ettiğini söyleyen Konaşenkov, bir merminin 1. özel tesisin çatısına, ikinci merminin 1. özel tesis ile 2. reaktör arasındaki alana, üçüncü merminin de 2. reaktör yanındaki damıtılmış su depolama tankerlerinin yakınında patladığını aktardı. Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi. Bu arada Konaşenkov, topçu ateşlerinin Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Marganets yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerinden açıldığının tespit edildiğini ve Rus güçlerinin bu mevzileri vurduğunu da kaydetti.
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ukrayna, rusya, zaporojye, ateş, nükleer, santral
ukrayna, rusya, zaporojye, ateş, nükleer, santral

Rusya: Ukrayna ordusu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtı

16:52 06.09.2022 (güncellendi: 16:53 06.09.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ve Energodar kentine 15 kez topçu ateşi açtığını belirtti.
Konaşenkov, "Kiev rejimi, endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusu tarafından Energodar kentine ve Zaporojye NGS'ye 15 kez topçu ateşi açıldığı tespit edildi" dedi.
Açılan ateşlerde fırlatılan 20 top mermisinden 3'ünün Zaporojye NGS sahasına isabet ettiğini söyleyen Konaşenkov, bir merminin 1. özel tesisin çatısına, ikinci merminin 1. özel tesis ile 2. reaktör arasındaki alana, üçüncü merminin de 2. reaktör yanındaki damıtılmış su depolama tankerlerinin yakınında patladığını aktardı.
Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi. Bu arada Konaşenkov, topçu ateşlerinin Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Marganets yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerinden açıldığının tespit edildiğini ve Rus güçlerinin bu mevzileri vurduğunu da kaydetti.
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