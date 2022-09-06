https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-abd-uluslararasi-terorle-mucadele-alanindaki-tum-temaslari-kesti-1060883313.html
Rusya: ABD, uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kesti
Rusya: ABD, uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kesti
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yuriy Kokov, ABD'nin uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kestiğini ve Rusya'yı bu alandaki tüm... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:34+0300
2022-09-06T21:34+0300
2022-09-06T21:34+0300
dünya
rusya
yuriy kokov
abd
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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Kokov, "Son yıllarda, Rusya-ABD ilişkilerinin karmaşık niteliğine rağmen uluslararası terörle mücadele, uzmanların istişarelerine ve istihbarat servislerinin etkileşime devam ettiği az sayıdaki alanlardan biri olarak kaldı. Ancak şu anda ABD, bu alandaki tüm ikili temasları kesti ve Rusya'yı mevcut uluslararası işbirliği formatlarından çıkarmaya çalışıyor" dedi.Kokov, Kiev rejiminin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlediği saldırıları nükleer terör eylemleri olarak niteledi. Kokov, "Zaporojye NGS'ye yönelik çok sayıdaki saldırılar, uygun eylemlerin çerçevesi dışına çıkıyor ve BM'de kabul edilen Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nde tanımlanan tüm sınıflandırmalara göre tam olarak nükleer eylem sayılıyor" ifadelerini kullandı.
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Rusya: ABD, uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kesti
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yuriy Kokov, ABD'nin uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kestiğini ve Rusya'yı bu alandaki tüm işbirliği formatlarından çıkarmaya çalıştığını söyledi.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Kokov, "Son yıllarda, Rusya-ABD ilişkilerinin karmaşık niteliğine rağmen uluslararası terörle mücadele, uzmanların istişarelerine ve istihbarat servislerinin etkileşime devam ettiği az sayıdaki alanlardan biri olarak kaldı. Ancak şu anda ABD, bu alandaki tüm ikili temasları kesti ve Rusya'yı mevcut uluslararası işbirliği formatlarından çıkarmaya çalışıyor" dedi.
Kokov, Kiev rejiminin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlediği saldırıları nükleer terör eylemleri olarak niteledi.
Kokov, "Zaporojye NGS'ye yönelik çok sayıdaki saldırılar, uygun eylemlerin çerçevesi dışına çıkıyor ve BM'de kabul edilen Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nde tanımlanan tüm sınıflandırmalara göre tam olarak nükleer eylem sayılıyor" ifadelerini kullandı.