https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-abd-uluslararasi-terorle-mucadele-alanindaki-tum-temaslari-kesti-1060883313.html

Rusya: ABD, uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kesti

Rusya: ABD, uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kesti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yuriy Kokov, ABD'nin uluslararası terörle mücadele alanındaki tüm temasları kestiğini ve Rusya'yı bu alandaki tüm... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T21:34+0300

2022-09-06T21:34+0300

2022-09-06T21:34+0300

dünya

rusya

yuriy kokov

abd

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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Kokov, "Son yıllarda, Rusya-ABD ilişkilerinin karmaşık niteliğine rağmen uluslararası terörle mücadele, uzmanların istişarelerine ve istihbarat servislerinin etkileşime devam ettiği az sayıdaki alanlardan biri olarak kaldı. Ancak şu anda ABD, bu alandaki tüm ikili temasları kesti ve Rusya'yı mevcut uluslararası işbirliği formatlarından çıkarmaya çalışıyor" dedi.Kokov, Kiev rejiminin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlediği saldırıları nükleer terör eylemleri olarak niteledi. Kokov, "Zaporojye NGS'ye yönelik çok sayıdaki saldırılar, uygun eylemlerin çerçevesi dışına çıkıyor ve BM'de kabul edilen Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nde tanımlanan tüm sınıflandırmalara göre tam olarak nükleer eylem sayılıyor" ifadelerini kullandı.

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