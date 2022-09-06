https://sputniknews.com.tr/20220906/rus-senator-klimov-avrupali-liderler-asil-zarari-kendilerine-ve-kendi-halklarina-veriyorlar-1060858327.html

Rus senatör Klimov: Avrupalı liderler asıl zararı kendilerine ve kendi halklarına veriyorlar

Rus senatör Klimov: Avrupalı liderler asıl zararı kendilerine ve kendi halklarına veriyorlar

Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleştiren Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Bürosu üyesi ve Rusya Federasyonu senatörü Andrey Klimov, Sputnik’in de... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:58+0300

2022-09-06T14:58+0300

2022-09-06T15:17+0300

görüş

türkiye

rusya

ankara

moskova

andrey klimov

şam

suriye

ukrayna

turan salcı

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Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Bürosu üyesi, partinin Genel Konseyi Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşlar Destek Komisyonu Başkan Yardımcısı, Rusya Federasyonu senatörü ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Türkiye’de önemli ziyaretlerde bulundu.Birleşik Rusya Partisi ile AK Parti Arasındaki Etkileşim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında 5 Eylül’de gerçekleştirilen ziyarette Klimov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile bir araya geldi. Klimov daha sonra TBMM Rusya ile Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Klimov bugün de İstanbul’da TBMM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile görüşecek.Klimov, Türkiye ziyareti kapsamında Rusya’nın Ankara’daki büyükelçiliğinde aralarında Sputnik’in de olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk yetkililer ile önemli görüşmeler yaptığını belirten Klimov, “Kasım ayında İstanbul’da Asya ve Avrasya’dan 400'den fazla partinin katılacağı bir konferans olacak. Bu toplantı hazırlıklarını değerlendirmek için Türkiye’yi ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.“Rusya ve Türkiye ilişkileri gerçekten en üst düzeyde devam ediyor. Bu hem Türkiye hem de Rusya’nın lehine bir durumdur ve herhangi bir üçüncü taraflara karşı değildir” ifadelerini kullanan Klimov, şunları söyledi:‘Aç insanlara yardım gibi göstererek dünyayı aldatıyorlar’Rusya’dan tahıl anlaşmasının ‘amacına uygun çalışmadığına’ yönelik yapılan açıklamayı da değerlendiren Klimov, şunları kaydetti:‘Bizim açımızdan herhangi bir kriz yok’Avrupa’da yükselen enerji krizinde Türkiye’nin tahıl krizinde olduğu gibi bir arabulucu rolü alıp alamayacağını da değerlendiren Klimov, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:‘Yunanistan konusunda ABD’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrını görüyoruz’Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime de değinen Klimov, “NATO bence kendi içinde uyum olan bir örgüt değildir. ABD sadece Yunanistan Türkiye’yi değil başka ülkeleri de çatışmalara sokmak istiyor. Amacı da bu çatışmaların üzerinde bulunup onları yönetmektir. Washington bu ihtilafların kendisini geliştirdiğini düşünüyor. Başka ülkelerin çıkarlarını hiçbir zaman düşünmediler. Bence dünyadaki herhangi bir çatışma durumu ve çatışmaları provoke eden eylemler çok tehlikelidir. Yunanistan konusunda ABD’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrını görüyoruz” ifadelerini kullandı.‘S-400 gibi konulardaki görüşmeler sükûnet gerektirir’Son dönemde S-400 hava savunma sistemi konusunda basında çıkan haberleri de değerlendiren Klimov, “S-400 gibi konulardaki görüşmeler sükûnet gerektirir. Bu sükûnetten dolayı zaman zaman dedikodular çıkıyor. Ama şunu söyleyebilirim Türkiye ve Rusya ilişkilerinde S-400 konusunda herhangi bir engel yok. S-400 üçüncü ülkelere saldırı amaçlı değil bir savunma sistemidir. Ancak mesela Yunanistan’a satılan ABD uçakları bir saldırı sistemidir” ifadelerini kullandı.‘Ankara güneyinde sakinlik istiyor ama Şam da kuzeyi sakin olsun istiyor’Rusya’nın Türkiye ve Suriye ilişkilerini yeniden tesis etmeye yönelik girişimlerini de Klimov’a soruldu. Klimov, bu konuda şu açıklamaları yaptı:‘Ukrayna çoktan bağımsızlını kaybetmiş olan bir devlettir’Klimov’un gündeminde Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon da vardı. Bir gazetecinin ‘Türkiye’nin arabuluculuğunda çözüm sağlanabilir mi?’ sorusunu değerlendiren Klimov, şu ifadeleri kullandı:‘Saldırgan silahları imha etmek BM’nin 51’inci maddesine göre bizim hakkımızdır’“2014’ten başlayarak bütün Ukrayna iktidarları ilişkilerimizi bozmaya çalıştı” diye devam eden Klimov, şunları ekledi:Rusya, Türkiye’deki seçimlere gözlemci gönderecek mi?Klimov, Rusya’nın Türkiye’deki 2023 seçimlerine gözlemci gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine de “Türkiye’de seçimlere Rusya’dan gözlemci katılması konusunu ele almadık. Çünkü bu Türkiye’nin içişleridir. Bizim uluslararası gözlemcilik geleneklerimiz var. 2019’daki Duma seçimlerine Türk gözlemciler de geldi. Eğer Türkiye de seçimlere bizi davet etmek isterse bu normal bir durumdur” yanıtını verdi.

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