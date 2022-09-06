https://sputniknews.com.tr/20220906/resmi-gazetede-yayimlandi-hirvatistan-buyukelciligine-yeni-atama-1060848262.html
Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı
Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı yerine Dışişleri Bakan... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T03:37+0300
2022-09-06T03:37+0300
2022-09-06T03:39+0300
türkiye
resmi gazete
hırvatistan
yavuz selim kıran
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
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resmi gazete, hırvatistan, yavuz selim kıran
resmi gazete, hırvatistan, yavuz selim kıran
Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı
03:37 06.09.2022 (güncellendi: 03:39 06.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.
Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4.üncü maddeleri gereğince Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür HIZLAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.