Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4.üncü maddeleri gereğince Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür HIZLAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.