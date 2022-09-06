https://sputniknews.com.tr/20220906/rafael-nadal-abd-acika-veda-etti-1060855100.html
Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti
Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Amerikalı Frances Tiafoe'ye son 16 turunda yenilerek... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:45+0300
2022-09-06T11:45+0300
2022-09-06T11:45+0300
spor
rafael nadal
tenis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058239152_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_62c9ff737685b4343d6c99d3ca9f5062.jpg
New York'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.Tiafoe, ABD Açık'ta 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6, 6-4, 6-3'lük setler sonrası 3-1 mağlup etti. ABD Açık'a veda eden Nadal, 2016'dan bu yana ilk kez çeyrek finalin gerisinde kaldı.36 yaşındaki İspanyol raket, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, "Tenis çoğu zaman bir pozisyon sporudur, yoksa çok hızlı ve çok genç olmanız gerekir. Artık o durumda değilim." değerlendirmesinde bulundu.3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ise Hırvat Marin Cilic (15) karşısında setleri 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Andrey Rublev (9) karşısında 6-4'lük setler sonrasında 3-0 mağlup olarak turnuvadan elenen taraf oldu.İtalyan Jannik Sinner (11) ise Ilya Ivashka'yı 5 set sonrası 3-2 yenerek çeyrek finale kaldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058239152_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_cd9e9fc8f38622c73ad0b31e28276d78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rafael nadal, tenis
Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti
Abone ol
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Amerikalı Frances Tiafoe'ye son 16 turunda yenilerek turnuvaya veda etti.
New York'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.
Tiafoe, ABD Açık'ta 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6, 6-4, 6-3'lük setler sonrası 3-1 mağlup etti. ABD Açık'a veda eden Nadal, 2016'dan bu yana ilk kez çeyrek finalin gerisinde kaldı.
36 yaşındaki İspanyol raket, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, "Tenis çoğu zaman bir pozisyon sporudur, yoksa çok hızlı ve çok genç olmanız gerekir. Artık o durumda değilim." değerlendirmesinde bulundu.
3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ise Hırvat Marin Cilic (15) karşısında setleri 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Andrey Rublev (9) karşısında 6-4'lük setler sonrasında 3-0 mağlup olarak turnuvadan elenen taraf oldu.
İtalyan Jannik Sinner (11) ise Ilya Ivashka'yı 5 set sonrası 3-2 yenerek çeyrek finale kaldı.