https://sputniknews.com.tr/20220906/rafael-nadal-abd-acika-veda-etti-1060855100.html

Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti

Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Amerikalı Frances Tiafoe'ye son 16 turunda yenilerek... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T11:45+0300

2022-09-06T11:45+0300

2022-09-06T11:45+0300

spor

rafael nadal

tenis

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New York'da düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.Tiafoe, ABD Açık'ta 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6, 6-4, 6-3'lük setler sonrası 3-1 mağlup etti. ABD Açık'a veda eden Nadal, 2016'dan bu yana ilk kez çeyrek finalin gerisinde kaldı.36 yaşındaki İspanyol raket, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, "Tenis çoğu zaman bir pozisyon sporudur, yoksa çok hızlı ve çok genç olmanız gerekir. Artık o durumda değilim." değerlendirmesinde bulundu.3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ise Hırvat Marin Cilic (15) karşısında setleri 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Andrey Rublev (9) karşısında 6-4'lük setler sonrasında 3-0 mağlup olarak turnuvadan elenen taraf oldu.İtalyan Jannik Sinner (11) ise Ilya Ivashka'yı 5 set sonrası 3-2 yenerek çeyrek finale kaldı.

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rafael nadal, tenis