https://sputniknews.com.tr/20220906/putinden-rusyada-yil-boyunca-hizmet-verecek-deniz-tatil-beldeleri-tesis-etme-talimati-1060870204.html
Putin’den Rusya'da yıl boyunca hizmet verecek deniz tatil beldeleri tesis etme talimatı
Putin’den Rusya'da yıl boyunca hizmet verecek deniz tatil beldeleri tesis etme talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz, Baltık, Hazar ve Azak denizlerinin kıyılarında, ayrıca ülkenin Uzakdoğu Federal Bölgesi’nde yer alan Primorskiy... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:47+0300
2022-09-06T16:47+0300
2022-09-06T16:48+0300
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vladimir putin
deniz
karadeniz
primorskiy
tatil
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Rusya lideri Putin, Devlet Konseyi Başkanlığı’nın iç turizmin geliştirilmesine adanan toplantısında Karadeniz, Baltık, Hazar ve Azak denizlerinin kıyılarında, ayrıca Primorskiy bölgesinde federal düzeyde yılda 10 milyona kadar turist ağırlayabilen dört mevsim hizmet verebilecek tatil beldelerinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.Putin, “Hayata geçirilmesi federal düzeyde kararlar gerektiren bir dizi proje üzerinde duracağım. Örneğin deniz tatilleri vatandaşlarımız tarafından büyük talep görüyor. Bu nedenle Karadeniz, Hazar, Azak, Baltık ve ayrıca Uzakdoğu’daki Primorskiy bölgesinin en zengin potansiyelinin daha aktif kullanılması gerekiyor. Buralarda büyük federal tatil beldeleri tesis etme konusunun üzerinde titiz bir çalışma yapılmalı” diye konuştu.Rus lider ayrıca tatil beldelerinin her yıl 10 milyona kadar kişiyi ağırlayabilecek şekilde yıl boyunca hizmet verebilecek, modern, yüzme havuzları da dahil olmak üzere konforlu altyapıya sahip olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.Daha önce Putin'in toplantıda Hazar Denizi'nde yer alan ve Sovyet döneminde çok popüler olan Kayakent (Dağıstan) tatil beldesini modern düzeyde yeniden tesis edilmesini önerdiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220427/ator-ruslarin-cogu-mayis-tatilleri-icin-rusya-ve-turkiyeyi-tercih-etti-1055898611.html
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rusya, vladimir putin, deniz, karadeniz, primorskiy, tatil
Putin’den Rusya'da yıl boyunca hizmet verecek deniz tatil beldeleri tesis etme talimatı
16:47 06.09.2022 (güncellendi: 16:48 06.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz, Baltık, Hazar ve Azak denizlerinin kıyılarında, ayrıca ülkenin Uzakdoğu Federal Bölgesi’nde yer alan Primorskiy bölgesinde federal düzeyde yılda 10 milyona kadar turist ağırlayabilen dört mevsim hizmet verebilecek tatil beldelerinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Devlet Konseyi Başkanlığı’nın iç turizmin geliştirilmesine adanan toplantısında Karadeniz, Baltık, Hazar ve Azak denizlerinin kıyılarında, ayrıca Primorskiy bölgesinde federal düzeyde yılda 10 milyona kadar turist ağırlayabilen dört mevsim hizmet verebilecek tatil beldelerinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, “Hayata geçirilmesi federal düzeyde kararlar gerektiren bir dizi proje üzerinde duracağım. Örneğin deniz tatilleri vatandaşlarımız tarafından büyük talep görüyor. Bu nedenle Karadeniz, Hazar, Azak, Baltık ve ayrıca Uzakdoğu’daki Primorskiy bölgesinin en zengin potansiyelinin daha aktif kullanılması gerekiyor. Buralarda büyük federal tatil beldeleri tesis etme konusunun üzerinde titiz bir çalışma yapılmalı” diye konuştu.
Rus lider ayrıca tatil beldelerinin her yıl 10 milyona kadar kişiyi ağırlayabilecek şekilde yıl boyunca hizmet verebilecek, modern, yüzme havuzları da dahil olmak üzere konforlu altyapıya sahip olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Putin'in toplantıda Hazar Denizi'nde yer alan ve Sovyet döneminde çok popüler olan Kayakent (Dağıstan) tatil beldesini modern düzeyde yeniden tesis edilmesini önerdiği bildirilmişti.