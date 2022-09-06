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https://sputniknews.com.tr/20220906/putinden-kadirova-cecenistanin-100-yili-vesilesiyle-tebrik-telefonu-1060878099.html
Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu
Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’u telefondan arayarak, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramzan Kadırov’u telefondan arayarak Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle onu ve onun şahsında Çeçenistan’ın tüm sakinlerini tebrik etti” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220806/kremlin-sozcusu-putin-kadirov-ile-cecenistanin-sosyal-ve-ekonomik-gelisimini-gorustu-1059584948.html
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ramzan kadirov

Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu

19:06 06.09.2022
© Sputnik / Aleksey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinÇeçenistan lideri Ramzan Kadirov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Aleksey Nikolsky
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’u telefondan arayarak, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle tebrik ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramzan Kadırov’u telefondan arayarak Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle onu ve onun şahsında Çeçenistan’ın tüm sakinlerini tebrik etti” ifadesini kullandı.
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