https://sputniknews.com.tr/20220906/putinden-kadirova-cecenistanin-100-yili-vesilesiyle-tebrik-telefonu-1060878099.html
Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu
Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’u telefondan arayarak, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:06+0300
2022-09-06T19:06+0300
2022-09-06T19:06+0300
dünya
ramzan kadirov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramzan Kadırov’u telefondan arayarak Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle onu ve onun şahsında Çeçenistan’ın tüm sakinlerini tebrik etti” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220806/kremlin-sozcusu-putin-kadirov-ile-cecenistanin-sosyal-ve-ekonomik-gelisimini-gorustu-1059584948.html
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ramzan kadirov
Putin’den Kadirov’a Çeçenistan’ın 100. yılı vesilesiyle tebrik telefonu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’u telefondan arayarak, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle tebrik ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramzan Kadırov’u telefondan arayarak Çeçenistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle onu ve onun şahsında Çeçenistan’ın tüm sakinlerini tebrik etti” ifadesini kullandı.