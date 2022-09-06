https://sputniknews.com.tr/20220906/putin-rusyanin-yurtdisindaki-insani-politikasini-belirleyen-karari-imzaladi-1060843972.html

Putin, Rusya'nın yurtdışındaki insani politikasını belirleyen kararı imzaladı

Putin, Rusya'nın yurtdışındaki insani politikasını belirleyen kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yurtdışındaki insani politikasını belirleyen kavramla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde "Rusya, ikili... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T00:59+0300

2022-09-06T00:59+0300

2022-09-06T01:01+0300

dünya

vladimir putin

rusya

karar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkenin yurtdışındaki insani politikanın kavramını belirleyen kararında, Rusya’nın insani işbirliği konusunda tüm dünyaya açık olduğu belirtildi.Putin bugün Rusya’nın yurtdışındaki insani politikasını belirleyen kavramla ilgili kararı imzaladı.Karar metninde, “Rusya, ikili insani işbirliği konularında tüm dünyaya açık. Aynı zamanda, farklı ülkelerle ikili insani işbirliğinin hacmi ve biçimleri tarihe, geleneklere, coğrafi faktörlere, ikili ilişkilerin düzeyine, yasal çerçevenin durumuna, maddi ve mali imkanlara ve katılımcıların bu işbirliğine olan ilgisine bağlı” ifadesine yer verildi.Şanghay İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Rusya – ASEAN Diyalog Ortaklığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu gibi uluslararası bölgesel örgütler ve dernekler çerçevesinde çok taraflı insani işbirliğini geliştirme ihtiyacı olduğu vurgulandı.Ayrıca Asya-Pasifik bölgesi, Yakın ve Orta Doğu, Latin Amerika ülkeleriyle ikili insani işbirliğinin genişletilmesi ve Baltık ülkelerindeki Rusların çıkarlarının korunması gerektiği kaydedildi.

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