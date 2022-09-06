https://sputniknews.com.tr/20220906/prof-naci-gorurden-deprem-uyarisi-dun-geceden-beri-mugla-guneyi-kipir-kipir-1060849930.html

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T07:10+0300

2022-09-06T07:10+0300

2022-09-06T07:10+0300

yaşam

naci görür

deprem

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Prof. Görür, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi"

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2022

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Sputnik Türkiye

naci görür, deprem