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https://sputniknews.com.tr/20220906/prof-naci-gorurden-deprem-uyarisi-dun-geceden-beri-mugla-guneyi-kipir-kipir-1060849930.html
Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır
Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır
Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T07:10+0300
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yaşam
naci görür
deprem
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Prof. Görür, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi"
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naci görür, deprem
naci görür, deprem

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır

07:10 06.09.2022
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” dedi.
Prof. Görür, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi"
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