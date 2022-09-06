Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/portekiz-hukumetinden-enerji-krizine-karsi-kdv-indirimi-ve-ailelere-yardim-karari--1060868156.html
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı
Portekiz'de sol hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:35+0300
2022-09-06T16:35+0300
portekiz
avrupa'da enerji krizi
antonio costa
ekonomik kriz
enflasyon
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051595403_0:28:3175:1814_1920x0_80_0_0_fc1340765bf9f7c63f78d8bc08da1e7e.jpg
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında duyurdu. Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 euro'ya kadar geliri olan işçilere 125 euro ile çocuk başına 50 euro'luk yardım yapılacağını açıkladı. Enflasyonda 'acımasız bir yükseliş' olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon euro'yu bulacağını ifade etti. Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3.5 ile yüzde 4.7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051595403_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_008eccd5bc58c44e466300395ea7b5bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, antonio costa, ekonomik kriz, enflasyon, enerji
portekiz, antonio costa, ekonomik kriz, enflasyon, enerji

Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı

16:35 06.09.2022
© REUTERS / Kai PfaffenbachEuro- AB
Euro- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Abone olTelegram
Portekiz'de sol hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve ailelere doğrudan yardım yapılacağını açıkladı.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında duyurdu.
Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 euro'ya kadar geliri olan işçilere 125 euro ile çocuk başına 50 euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.
Enflasyonda 'acımasız bir yükseliş' olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon euro'yu bulacağını ifade etti.
Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3.5 ile yüzde 4.7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала