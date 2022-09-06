https://sputniknews.com.tr/20220906/portekiz-hukumetinden-enerji-krizine-karsi-kdv-indirimi-ve-ailelere-yardim-karari--1060868156.html
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı
Portekiz'de sol hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T16:35+0300
2022-09-06T16:35+0300
2022-09-06T16:35+0300
portekiz
avrupa'da enerji krizi
antonio costa
ekonomik kriz
enflasyon
enerji
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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında duyurdu. Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 euro'ya kadar geliri olan işçilere 125 euro ile çocuk başına 50 euro'luk yardım yapılacağını açıkladı. Enflasyonda 'acımasız bir yükseliş' olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon euro'yu bulacağını ifade etti. Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3.5 ile yüzde 4.7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.
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portekiz, antonio costa, ekonomik kriz, enflasyon, enerji
portekiz, antonio costa, ekonomik kriz, enflasyon, enerji
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı
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Portekiz'de sol hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve ailelere doğrudan yardım yapılacağını açıkladı.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında duyurdu.
Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 euro'ya kadar geliri olan işçilere 125 euro ile çocuk başına 50 euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.
Enflasyonda 'acımasız bir yükseliş' olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon euro'yu bulacağını ifade etti.
Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3.5 ile yüzde 4.7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.