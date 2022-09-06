https://sputniknews.com.tr/20220906/portekiz-hukumetinden-enerji-krizine-karsi-kdv-indirimi-ve-ailelere-yardim-karari--1060868156.html

Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı

Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı

Portekiz'de sol hükümet, Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T16:35+0300

2022-09-06T16:35+0300

2022-09-06T16:35+0300

portekiz

avrupa'da enerji krizi

antonio costa

ekonomik kriz

enflasyon

enerji

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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında duyurdu. Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 euro'ya kadar geliri olan işçilere 125 euro ile çocuk başına 50 euro'luk yardım yapılacağını açıkladı. Enflasyonda 'acımasız bir yükseliş' olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon euro'yu bulacağını ifade etti. Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3.5 ile yüzde 4.7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.

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portekiz, antonio costa, ekonomik kriz, enflasyon, enerji