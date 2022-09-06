https://sputniknews.com.tr/20220906/peskov-uyusmazliklara-karsin-ankaraya-ukrayna-argumanlarimizi-sabirla-iletmeyi-surduruyoruz--1060854289.html
Peskov: Uyuşmazlıklara karşın Ankara’ya Ukrayna argümanlarımızı sabırla iletmeyi sürdürüyoruz
Peskov: Uyuşmazlıklara karşın Ankara’ya Ukrayna argümanlarımızı sabırla iletmeyi sürdürüyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İzvestiya gazetesine demecinde, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda görüş ayrılıkları olduğunu, fakat Ankara’ya bu konudaki... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:42+0300
2022-09-06T11:42+0300
2022-09-06T11:43+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
vladimir zelenskiy
dmitriy peskov
türkiye
doğu ekonomi forumu
izvestiya
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Rus İzvestiya gazetesine verdiği demecinde, “(Türkiye ile Ukrayna konusunda) bir dizi konuda görüş ayrılıklarımız bulunuyor, bu ayrılıklardan biri, en başta Ukrayna. Türkiye’nin Ukrayna konusundaki pozisyonuna katılmıyoruz, fakat Türk partnerlerimize argümanlarımızı, emin olduklarımızı ve kanaatimizi sabırla iletmeyi sürdürüyoruz” dedi. Bunun yanında, Türkiye’nin Rusya’nın önemli bir partneri olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin büyük bir potansiyeli bulunduğunu da kaydeden Peskov, “Türkiye bizim için dost bir ülke, çok önemli bir partnerimiz, bu hem siyasi açıdan ve uluslararası politika açısından böyle hem de ticari-ekonomik işbirliği açısından böyle” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü, ‘bunun da birbirinin çıkarlarına karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde ülkelerin işbirliğini sürdürmesine olanak verdiğini’ kaydetti. Peskov, Ukrayna’daki tahıl ile Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşmaya ilişkin ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin ve doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki arabuluculuk çabalarına çok değer verdiğini daha önce söylediğini hatırlattı. Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine de bu konuda ‘söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını’ belirtti. Peskov şöyle devam etti: “Sadece görüşmek için görüşmeye kimsenin gereksinimi yok. Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için, böyle bir görüşmenin düşüncesinin gündeme alınması için yapılması gereken çalışmalar var, en üst düzeyde imzalanacak anlaşmanın temelini oluşturmaya ihtiyaç var, ki bu henüz söz konusu değil.”
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rusya, ukrayna, kremlin, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, türkiye, doğu ekonomi forumu, izvestiya
rusya, ukrayna, kremlin, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, türkiye, doğu ekonomi forumu, izvestiya
Peskov: Uyuşmazlıklara karşın Ankara’ya Ukrayna argümanlarımızı sabırla iletmeyi sürdürüyoruz
11:42 06.09.2022 (güncellendi: 11:43 06.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İzvestiya gazetesine demecinde, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda görüş ayrılıkları olduğunu, fakat Ankara’ya bu konudaki ‘argümanlarını sabırla iletmeye devam ettiklerini’ kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Rus İzvestiya gazetesine verdiği demecinde, “(Türkiye ile Ukrayna konusunda) bir dizi konuda görüş ayrılıklarımız bulunuyor, bu ayrılıklardan biri, en başta Ukrayna. Türkiye’nin Ukrayna konusundaki pozisyonuna katılmıyoruz, fakat Türk partnerlerimize argümanlarımızı, emin olduklarımızı ve kanaatimizi sabırla iletmeyi sürdürüyoruz” dedi.
Bunun yanında, Türkiye’nin Rusya’nın önemli bir partneri olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin büyük bir potansiyeli bulunduğunu da kaydeden Peskov, “Türkiye bizim için dost bir ülke, çok önemli bir partnerimiz, bu hem siyasi açıdan ve uluslararası politika açısından böyle hem de ticari-ekonomik işbirliği açısından böyle” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, ‘bunun da birbirinin çıkarlarına karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde ülkelerin işbirliğini sürdürmesine olanak verdiğini’ kaydetti.
Peskov, Ukrayna’daki tahıl ile Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşmaya ilişkin ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin ve doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki arabuluculuk çabalarına çok değer verdiğini daha önce söylediğini hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine de bu konuda ‘söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını’ belirtti. Peskov şöyle devam etti: “Sadece görüşmek için görüşmeye kimsenin gereksinimi yok. Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için, böyle bir görüşmenin düşüncesinin gündeme alınması için yapılması gereken çalışmalar var, en üst düzeyde imzalanacak anlaşmanın temelini oluşturmaya ihtiyaç var, ki bu henüz söz konusu değil.”