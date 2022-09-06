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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/pentagondan-ukraynada-rusyaya-karsi-havada-mucadele-itirafi-1060883428.html
Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı
Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Hinote, ABD’nin verdiği desteğin, Ukrayna’da Rusya’nın havadaki üstünlüğüne karşı mücadeleyi mümkün kıldığını... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:36+0300
2022-09-06T21:36+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Clinton Hinote, Atlantik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı.Toplantıda yaptığı konuşmada Hinote, “Askerlerimiz, başta Rusya ve Çin’e, başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları şeylere karşı koyabildiğimizi ikna edici biçimde göstermeli. Ukrayna olayı, Rusya’nın havadaki üstünlüğüne mücadeleyi açık biçimde sergiledi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-abd-uluslararasi-terorle-mucadele-alanindaki-tum-temaslari-kesti-1060883313.html
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abd, rusya, ukrayna, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, rusya, ukrayna, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı

21:36 06.09.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Hinote, ABD’nin verdiği desteğin, Ukrayna’da Rusya’nın havadaki üstünlüğüne karşı mücadeleyi mümkün kıldığını belirtti.
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Clinton Hinote, Atlantik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Hinote, “Askerlerimiz, başta Rusya ve Çin’e, başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları şeylere karşı koyabildiğimizi ikna edici biçimde göstermeli. Ukrayna olayı, Rusya’nın havadaki üstünlüğüne mücadeleyi açık biçimde sergiledi” dedi.
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