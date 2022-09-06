https://sputniknews.com.tr/20220906/pentagondan-ukraynada-rusyaya-karsi-havada-mucadele-itirafi-1060883428.html

Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı

Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı

ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Hinote, ABD’nin verdiği desteğin, Ukrayna’da Rusya’nın havadaki üstünlüğüne karşı mücadeleyi mümkün kıldığını... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T21:36+0300

2022-09-06T21:36+0300

2022-09-06T21:36+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Clinton Hinote, Atlantik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı.Toplantıda yaptığı konuşmada Hinote, “Askerlerimiz, başta Rusya ve Çin’e, başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları şeylere karşı koyabildiğimizi ikna edici biçimde göstermeli. Ukrayna olayı, Rusya’nın havadaki üstünlüğüne mücadeleyi açık biçimde sergiledi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-abd-uluslararasi-terorle-mucadele-alanindaki-tum-temaslari-kesti-1060883313.html

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abd, rusya, ukrayna, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)