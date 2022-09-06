https://sputniknews.com.tr/20220906/pentagondan-ukraynada-rusyaya-karsi-havada-mucadele-itirafi-1060883428.html
Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı
Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Hinote, ABD’nin verdiği desteğin, Ukrayna’da Rusya’nın havadaki üstünlüğüne karşı mücadeleyi mümkün kıldığını... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T21:36+0300
2022-09-06T21:36+0300
2022-09-06T21:36+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042902484_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_02b4df7be9ba97147dfc162ce87192e0.jpg
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Clinton Hinote, Atlantik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı.Toplantıda yaptığı konuşmada Hinote, “Askerlerimiz, başta Rusya ve Çin’e, başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları şeylere karşı koyabildiğimizi ikna edici biçimde göstermeli. Ukrayna olayı, Rusya’nın havadaki üstünlüğüne mücadeleyi açık biçimde sergiledi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-abd-uluslararasi-terorle-mucadele-alanindaki-tum-temaslari-kesti-1060883313.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042902484_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_e350e5d6aaaa859a9ee01fbc3aede69a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, ukrayna, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, rusya, ukrayna, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
Pentagon’dan Ukrayna’da Rusya’ya karşı havada mücadele itirafı
Abone ol
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Hinote, ABD’nin verdiği desteğin, Ukrayna’da Rusya’nın havadaki üstünlüğüne karşı mücadeleyi mümkün kıldığını belirtti.
ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı General Clinton Hinote, Atlantik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Hinote, “Askerlerimiz, başta Rusya ve Çin’e, başarı elde etmek için ihtiyaç duydukları şeylere karşı koyabildiğimizi ikna edici biçimde göstermeli. Ukrayna olayı, Rusya’nın havadaki üstünlüğüne mücadeleyi açık biçimde sergiledi” dedi.