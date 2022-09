NY Güvenlik'ten Ankaragücü-Beşiktaş maçı açıklaması: 'Bu kişiler hava savunma sistemi değil'

https://sputniknews.com.tr/20220906/ny-guvenlikten-ankaragucu-besiktas-maci-aciklamasi-bu-kisiler-hava-savunma-sistemi-degil-1060861868.html

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının ardından tribünden atlayarak sahaya giren taraftarın Beşiktaşlı futbolculara saldırmasına ilişkin özel güvenlik... 06.09.2022

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının ardından sahaya giren bir taraftarın Beşiktaşlı futbolculara saldırması gündemdeki yerini koruyor.Futbolculara saldıran B.Ö. isimli kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu.Karşılaşmada görev yapan özel güvenlik personelinin şirketinden karşılaşmada yaşananlara ilişkin açıklama geldi.NY Güvenlik isimli şirketin sahibi Nuh Yüksel imzalı açıklamada, "Sahaya 3-4 metre havadan uçarak inen taraftarı yakalamayı güvenliklerimize öğretmedik. Bu kişiler özel güvenlik personeli, hava savunma sistemi değil" dedi.Spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'na tepki gösteren Yüksel, "Sahaya giren Ankaragücü taraftarımıza neredeyse idam kararı çıkaracaksınız. Siz kimsiniz de yorumculuk adı altında koskoca Ankaragücü camiasının başkanına salyanızı akıta akıta seviyesizce konuşma cüretini gösteriyorsunuz" dedi."Sahaya giren Ankaragücü taraftarımıza neredeyse idam kararı çıkaracaksınız" diyen Yüksel, "Özel güvenlik dediğin insanlar adam gibi adamdır. Benim mesai arkadaşlarımdır. Sizin gibi ite köpeğe ezdirmem" ifadelerini kullandı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Ankaragücü - Beşiktaş maçının güvenliği şirketim tarafından sağlanmıştır. Maç esnasında çok sayıda olaylar meydana gelmiş, her olaya güvenlik sayımız ve gücümüz ve kanunların bizlere emrettiği ölçüde müdahalede bulunduk. Maç bitimi bir taraftarımızın 4 metre havadan uçarak, sahaya inip futbolculara tekme tekme atması olayını alıp sanki özel güvenlik ve polisimiz hiçbir şey yapmamış, seyretmiş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışan, kendini futbol yorumcusu zanneden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu vs. karaladığınız özel güvenlik camiası adına bizim de size bir çift sözümüz var.Sahaya 3-4 metre havadan uçarak inen taraftarı yakalamayı güvenliklerimize öğretmedik. Bu kişiler özel güvenlik personeli, hava savunma sistemi değil. Taraftarın arkasından koşan güvenliği görmeyen körler, ilk andan itibaren müdahale eden o turuncu yelekliler özel güvenlik personelimiz. Bilmiyorsanız öğrenin. Bu tür olayların dünyanın her yerinde yaşanmakta olduğunu internete girerseniz görürsünüz. Sanki bu olay sadece Ankaragücü'nde yaşanıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması son derece manidardır, art niyetlidir.Sahaya giren Ankaragücü taraftarımıza neredeyse idam kararı çıkaracaksınız. Siz kimsiniz de yorumculuk adı altında koskoca Ankaragücü camiasının başkanına salyanızı akıta akıta seviyesizce konuşma cüretini gösteriyorsunuz. Siz kaç kere kulüp yönettiniz, hangi kulübe kaç kuruş desteğiniz var. Başkanımız maddi ve manevi emek harcıyor, siz oturduğunuz yerden spor camiasına bir özel güvenlik personeli kadar faydanız olmadan çıktığınız TV programlarından üç kuruş para alabilmek için ne başkanımıza ne benim özel güvenlik personelime seviyesizce, haince, kuduz köpek gibi salyanızı akıta akıta saldıramazsınız. Haddinizi bilin!Bizim başkanımız kibar ve naif bir insan olduğu için sizin seviyenize inmemiştir. Ben işim gereği sizin seviyenize inerim, siz kimsiniz ucubeler. Özel güvenlik dediğin insanlar adam gibi adamdır. Benim mesai arkadaşlarımdır. Sizin gibi ite köpeğe ezdirmem. Bir kanaldan üç kuruş para alabilmek için koskova güvenlik camiasını alıp yerden yere vuramazsınız satılmış köpekler."

