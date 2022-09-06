Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220906/nijeryada-sari-hummadan-14-kisi-hayatini-kaybetti-1060845569.html
Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T02:13+0300
2022-09-06T02:14+0300
dünya
nijerya
afrika humması
hastalık
salgın
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060845680_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad42e4843cb9709d5f965bf6b5ecc158.jpg
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 10 eyaletine sarı humma salgınının yayıldığı belirtildi.Açıklamada, bu bölgelerde 1179 sarı humma vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.Hükümetin salgınla ilgili önlem aldığı ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrole başlandığı ifade edildi.Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyorHastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.Hükümet, 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşılanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220813/ganadaki-marburg-hummasi-salgini-sona-erdi-1059875684.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060845680_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_276aa2a7a96ac2ac8d9dff5e6e3e3d5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, afrika humması, hastalık, salgın, ölüm
nijerya, afrika humması, hastalık, salgın, ölüm

Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti

02:13 06.09.2022 (güncellendi: 02:14 06.09.2022)
© AASarı Humma
Sarı Humma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 10 eyaletine sarı humma salgınının yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu bölgelerde 1179 sarı humma vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
Hükümetin salgınla ilgili önlem aldığı ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrole başlandığı ifade edildi.

Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.
Hükümet, 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.
NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.
Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşılanmıştı.
Batı Afrika ülkesi Gana'nın güneyinde 2 kişinin Marburg Humması salgınından hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
DÜNYA
Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi
13 Ağustos, 00:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала