https://sputniknews.com.tr/20220906/ni-cin-ve-rusya-arasindaki-askeri-yakinlasma-japonyayi-tedirgin-ediyor-1060885266.html
NI: Çin ve Rusya arasındaki askeri yakınlaşma Japonya’yı tedirgin ediyor
NI: Çin ve Rusya arasındaki askeri yakınlaşma Japonya’yı tedirgin ediyor
The National Interest’ten (NI) Kris Osborn, Rusya ve Çin arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin güçlenmesinin Japonya’yı tedirgin ettiğini belirtti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:36+0300
2022-09-06T22:36+0300
2022-09-06T22:37+0300
national interest
dünya
japonya
çin
rusya
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The National Interest’'te yer alan yazıda, “Büyüyen Rus-Çin askeri işbirliği ve tatbikatları Japonya için özel bir endişe kaynağı” ifadesine yer verildi.Tokyo’nun iki dev güç arasındaki stratejik koordinasyondan rahatsız olduğu belirtilen yazıda, Rus ve Çinli bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ile ortak deniz tatbikatlarının Japonya için özel bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.Değişen jeopolitik durum nedeniyle Japonya’nın, ABD’den çok sayıda F-35 savaş uçaklarının alımı dahil ordunun geniş kapsamlı modernizasyonunu öngören yeni bir savunma konsepti geliştirdiğini yazan Osborn, Japonya’nın Aegis savaş sistemi ve SM-3 IIA güdümlü füze gibi kilit öneme sahip silahlar konusunda ABD ile işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
national interest, japonya, çin, rusya
national interest, japonya, çin, rusya
NI: Çin ve Rusya arasındaki askeri yakınlaşma Japonya’yı tedirgin ediyor
22:36 06.09.2022 (güncellendi: 22:37 06.09.2022) Abone ol
The National Interest’ten (NI) Kris Osborn, Rusya ve Çin arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin güçlenmesinin Japonya’yı tedirgin ettiğini belirtti.
The National Interest’'te yer alan yazıda, “Büyüyen Rus-Çin askeri işbirliği ve tatbikatları Japonya için özel bir endişe kaynağı”
ifadesine yer verildi.
Tokyo’nun iki dev güç arasındaki stratejik koordinasyondan rahatsız olduğu belirtilen yazıda, Rus ve Çinli bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ile ortak deniz tatbikatlarının Japonya için özel bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.
Değişen jeopolitik durum nedeniyle Japonya’nın, ABD’den çok sayıda F-35 savaş uçaklarının alımı dahil ordunun geniş kapsamlı modernizasyonunu öngören yeni bir savunma konsepti geliştirdiğini yazan Osborn, Japonya’nın Aegis savaş sistemi ve SM-3 IIA güdümlü füze gibi kilit öneme sahip silahlar konusunda ABD ile işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.