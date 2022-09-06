https://sputniknews.com.tr/20220906/ni-cin-ve-rusya-arasindaki-askeri-yakinlasma-japonyayi-tedirgin-ediyor-1060885266.html

NI: Çin ve Rusya arasındaki askeri yakınlaşma Japonya’yı tedirgin ediyor

NI: Çin ve Rusya arasındaki askeri yakınlaşma Japonya’yı tedirgin ediyor

The National Interest’ten (NI) Kris Osborn, Rusya ve Çin arasındaki askeri ve siyasi işbirliğinin güçlenmesinin Japonya’yı tedirgin ettiğini belirtti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T22:36+0300

2022-09-06T22:36+0300

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çin

rusya

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The National Interest’'te yer alan yazıda, “Büyüyen Rus-Çin askeri işbirliği ve tatbikatları Japonya için özel bir endişe kaynağı” ifadesine yer verildi.Tokyo’nun iki dev güç arasındaki stratejik koordinasyondan rahatsız olduğu belirtilen yazıda, Rus ve Çinli bombardıman uçaklarının ortak uçuşları ile ortak deniz tatbikatlarının Japonya için özel bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.Değişen jeopolitik durum nedeniyle Japonya’nın, ABD’den çok sayıda F-35 savaş uçaklarının alımı dahil ordunun geniş kapsamlı modernizasyonunu öngören yeni bir savunma konsepti geliştirdiğini yazan Osborn, Japonya’nın Aegis savaş sistemi ve SM-3 IIA güdümlü füze gibi kilit öneme sahip silahlar konusunda ABD ile işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

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