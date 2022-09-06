https://sputniknews.com.tr/20220906/nebati-kobilerimizin-finansal-ihtiyaclarini-desteklemek-amaciyla-yeni-bir-calisma-yurutuyoruz-1060882139.html

Nebati: KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yeni bir çalışma yürütüyoruz

Nebati: KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yeni bir çalışma yürütüyoruz

Bakan Nebati, KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlandığını açıkladı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:55+0300

2022-09-06T20:55+0300

2022-09-06T21:18+0300

ekonomi

nureddin nebati

akp

ak parti

kobi

küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi)

destek

ekonomik destek paketi

finansman

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir paket hazırlığı yaptıklarını duyurdu. Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı:“Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür. Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

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2022

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nureddin nebati, akp, ak parti, kobi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi), destek, ekonomik destek paketi, finansman