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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-6-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060854342.html
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:40+0300
2022-09-06T11:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
rusya
tahıl sevkiyatı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
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ukrayna, türkiye, rusya, tahıl sevkiyatı
ukrayna, türkiye, rusya, tahıl sevkiyatı

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

11:40 06.09.2022
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti” ifadeleri kullanıldı.
tahıl - gemi - tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
1 Eylül, 13:32
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