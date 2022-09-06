https://sputniknews.com.tr/20220906/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-6-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060854342.html
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T11:40+0300
2022-09-06T11:40+0300
2022-09-06T11:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
rusya
tahıl sevkiyatı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
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ukrayna, türkiye, rusya, tahıl sevkiyatı
ukrayna, türkiye, rusya, tahıl sevkiyatı
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti” ifadeleri kullanıldı.