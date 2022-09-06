https://sputniknews.com.tr/20220906/misirda-evlilik-disi-birlikte-yasama-tartismasi-anormalliktir-ve-ahlaki-disiplin-eksikligi-var-1060848883.html

Mısır’da ‘evlilik dışı birlikte yaşama' tartışması: 'Anormallik ve ahlaki disiplin eksikliği'

Mısır’da ‘evlilik dışı birlikte yaşama' tartışması: 'Anormallik ve ahlaki disiplin eksikliği'

Mısır'da bir sanatçının, insanların 'evlilik dışı birlikte yaşamayı' savunması ülkede tartışmalara yol açtı. El-Ezher Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fuat, söz... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T05:02+0300

2022-09-06T05:02+0300

2022-09-06T05:42+0300

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Mısır’da şarkıcı ve oyuncu Muhammed Attiye’nin evlilik dışı birlikte yaşamayla ilgili yaptığı açıklamaların ardından başlayan tartışmalara El-Ezher Üniversitesi de katıldı.İnanç ve Felsefe Prof. Dr. Abdulmunim Fuad, ETC kanalında katıldığı programda, Attiye’nin yaptığı açıklamaların toplumda yeni sorunların ortaya çıkmasını ve kafa karışıklığını amaçladığını iddia etti.“Bu konuların gündeme getirilmesinde, fikirsel bir anormallik ve ahlaki disiplin eksikliği var” diyen Prof. Dr. Fuad, Mısırlı ailenin hedef alınıp alınmadığını sorgulayarak, şu ifadeleri kullandı:'Toplumda kaosa yol açar'Attiye’nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve 'Allah'ın haram kıldığını helal kılmaya çalıştığı için dinlere aykırı olduğunu' savunan Prof. Dr. Fuad, bu tür açıklamalarının 'toplumda kaosa yol açacağını' ifade etti.El-Ezher profesörü, İslam ve Hıristiyan toplumunun ‘semavi’ öğretiler, ahlaki kurallar ve değerler üzerine kurulduğunu vurguladı.Hukukçulara ve milletvekillerine çağrıHukukun konuya müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fuad, “Toplumsal güvenlikte disiplinin sağlanması için saygıdeğer hukukçular ve avukatlar bu konuda üzerlerine düşeni yapmalı, milletvekilleri de bu disiplinsiz fikirlere karşı çıkmalı” dedi.Özellikle Mısırlı toplumun muhafazakâr yapısının göz önünde bulundurulduğunda hiç kimsenin bu tür fikirleri dile getirmemesi ve gençler arasında yaymaya çalışmaması gerektiğini savunan Prof. Dr. Fuad, “İman edenler arasında arsızlığın yayılmasını sevenler için dünyada da ahirette de acıklı bir azap vardır” diye konuştu.Suç duyurusunda bulunulduÖte yandan, Semir Sabri adında bir avukat, 'fesadın ve rezilliğin yayılmasına neden' olması gerekçesiyle için Attiye hakkında Başsavcı ve Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Attiye ne demişti?Sanatçı Attiye, katıldığı televizyon programında, “Evlilik, tarım nedeniyle icat edilen bir gelenektir . Eğer bir insanı seviyorsam, toplum ve yasalar neden aramıza giriyor? “ sorarak, “evlenmeden birlikte yaşamanın daha iyi olacağını söyledi ve şunları ekledi:

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mısır, afrika, mısır, el ezher, el ezher üniversitesi