MAK Araştırma, son anket sonuçlarını aktardı: Cumhur İttifakı yüzde 40, Millet İttifakı yüzde 45
‘’Bugüne kadar 6’lı masanın bileşenleriyle görüştüm ve izlenimim, Cumhurbaşkanı adayının o masadan çıkacağı yönünde. Masanın tek isim üzerinde yoğunlaşacakları kanaatindeyim. 6’lı masadaki 6 kişi de önümüzdeki kabinede göreceğiz. Karşımıza ya cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak çıkacaklar. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine muhalefetin itiraz edeceğini düşünüyorum. İktidarın TBMM’deki milletvekilleri sayısı, erken seçim için yeterli değil, muhalefetin desteğine ihtiyaçları var. 14 Mayıs bir erken seçim sayılmaz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan karar alabilir ama o zaman da aday olamaz. Seçimin halen Haziran ayında olacağını ihtimalini yüksek görüyorum.’’
Cumhur İttifakı yüzde 40, Millet İttifakı yüzde 45
‘’Ak Parti, son 8 ay içerisinde yaptığımız araştırmalarda hep yüzde 30’un altında çıkıyordu. Bu ay yüzde 30 rakamını gördü, ama çok ciddi bir yükselişten bahsetmiyoruz. Bir önceki aya bakarsak AK Parti, 0.6 puanlık bir artış göstermiş oldu. MHP yüzde 7.5 bandında ve oy oranında biraz artış gözüküyor. MHP’nin oy oranı yüzde 7’ye kadar inmişti AK Parti’ye kızgın seçmen anket çalışmalarında AK Parti’ye oy vereceğini söylemiş olabilir. AK Parti ve MHP’nin oy oranlarını topladığımızda yüzde 37.5 gibi bir oran çıkıyor. CHP yüzde 25 bandında bir oy ortalamasına sahip bu ayki araştırmamızda yüzde 26 çıktı. İyi Parti, yüzde 17 oy oranına sahip. HDP stabil bir oy oranında gözüküyor, yaklaşık olarak yüzde 8 bandında. Fakat HDP’nin en az yüzde 2’lik bir oranının AK Parti içerisinde kamufle olduğu kanaatindeyim. Takribi yüzde 10’un üzerinde oy oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz
Muhalefet henüz aday açıklama noktasında değil
"Kendilerinin HDP’li olduğunu söylemeyen ve AK Partili olduğunu söyleyen seçmenlere çapraz sorular sorduğumuzda HDP’li olduğunu anladığımız bir seçmen kitlesi mevcut. Cumhur İttifakı yüzde 40 bandında, Millet İttifakı da yüzde 45 civarında. Geriye kalan yüzde 15’lik kesimde dışarıda kalan partilerin oyları. 50+1 için beraber hareket etme kabiliyeti en yüksek parti olan HDP’ye her iki blokunda ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok erken bir aday açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı tabanını buna zorlamak istedi ama Millet İttifakı şu an bir strateji uyguluyor. 2022 yılı içerisinde aday açıklamasını çok beklemiyorum eğer erken bir seçim kararı açıklanmaz ise. Son iki gün içerisinde hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüm ve her ikisinin de şu an için bir aday açıklama konusunda daha oraya gelmediklerini ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini aday olarak açıkladı diye muhalefetin de açıklaması gerekir ifadesi doğru bir ifade değildir. Seçimi kaybeden insanların o tarihte mazeret üretmesidir. Seçimi kazanmak için doğru zamanlama önemlidir."
Sedat Peker’in iddiaları
"MAK araştırmanın bir diğer sorusu ise Sedat Peker’in iddialarıydı... ‘Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker’in iddialarını duydunuz mu?’ diye sorduk. 'Toplumun yüzde 91’i duyduğunu, yüzde 72’i iddiaların bir kısmına inandığını, yüzde 49’u ise iddiaların tamamının doğru olduğuna inandığını' ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınındaki birkaç kişinin istifasını almakla yetinmeyeceğini, ile ve ilçe teşkilatlarında, genel merkezde ve parti içerisinde de bir kısım düzenlemeler yapması gerektiği ekonominin öncesindeki bir konu olduğu kanaatindeyim.’’