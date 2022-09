MAK Araştırma, son anket sonuçlarını aktardı: Cumhur İttifakı yüzde 40, Millet İttifakı yüzde 45

"Kendilerinin HDP’li olduğunu söylemeyen ve AK Partili olduğunu söyleyen seçmenlere çapraz sorular sorduğumuzda HDP’li olduğunu anladığımız bir seçmen kitlesi mevcut. Cumhur İttifakı yüzde 40 bandında, Millet İttifakı da yüzde 45 civarında. Geriye kalan yüzde 15’lik kesimde dışarıda kalan partilerin oyları. 50+1 için beraber hareket etme kabiliyeti en yüksek parti olan HDP’ye her iki blokunda ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok erken bir aday açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı tabanını buna zorlamak istedi ama Millet İttifakı şu an bir strateji uyguluyor. 2022 yılı içerisinde aday açıklamasını çok beklemiyorum eğer erken bir seçim kararı açıklanmaz ise. Son iki gün içerisinde hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüm ve her ikisinin de şu an için bir aday açıklama konusunda daha oraya gelmediklerini ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini aday olarak açıkladı diye muhalefetin de açıklaması gerekir ifadesi doğru bir ifade değildir. Seçimi kaybeden insanların o tarihte mazeret üretmesidir. Seçimi kazanmak için doğru zamanlama önemlidir."