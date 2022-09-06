Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere baklava ikram etti

© İHA Bu ay aldığı primini Gürcü vatandaşlara tatlı ikram ettiğini söyleyen Yaşar Şimşek, "Gürcü vatandaşları Sarp sınır kapısında baklavayla karşılıyoruz. İlçemize akın akın geliyorlar. Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar. Bizde burada cirolarımızı iyi yapıyoruz. Böylelikle prim alıyoruz. Bu ayki primimi de baklava alarak onları kapıda karşılıyorum. Taksicisinden, dolmuşçusundan herkes kazanıyor. Pandemi sürecinde Sarp Sınır kapısı kapalıydı. Esnaf kapının açılmasıyla nefes aldı" ifadelerini kullandı.