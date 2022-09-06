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Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere baklava ikram etti
Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere baklava ikram etti
Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır kapısında bir kişi aldığı maaş primini Gürcistan’dan gelenlere tatlı ikram ederek harcadı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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gürcistan, фото, baklava, sınır
gürcistan, фото, baklava, sınır

Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere baklava ikram etti

13:03 06.09.2022 (güncellendi: 13:31 06.09.2022)
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır kapısında bir kişi aldığı maaş primini Gürcistan’dan gelenlere tatlı ikram ederek harcadı.
© İHAPandemi nedeniyle ve sonrası yaşanan hayat pahalılığından ötürü bölge esnafı zor günler geçirdi.
Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere tatlı ikram etti - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Pandemi nedeniyle ve sonrası yaşanan hayat pahalılığından ötürü bölge esnafı zor günler geçirdi.
© İHA

Gürcüler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yaparak, Artvin Kemalpaşa’ya alışveriş için akın etmeye başladı. Böylelikle ilçedeki esnaf da rahat bir nefes almış oldu.

Gürcüler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yaparak, Artvin Kemalpaşa’ya alışveriş için akın etmeye başladı. Böylelikle ilçedeki esnaf da rahat bir nefes almış oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Gürcüler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yaparak, Artvin Kemalpaşa’ya alışveriş için akın etmeye başladı. Böylelikle ilçedeki esnaf da rahat bir nefes almış oldu.

© İHAKapıların açılmasını bekleyen Şimşek, kapılar açılınca Gürcülere tatlı ikram etti.
Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere tatlı ikram etti - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kapıların açılmasını bekleyen Şimşek, kapılar açılınca Gürcülere tatlı ikram etti.
© İHAAlışveriş için büyük yoğunluk yaşanan ilçede AVM’nin bir mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Yaşar Şimşek, kazandığı primlerin bir kısmı ile tatlı satın alarak Sarp sınır kapısına gitti.
Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere tatlı ikram etti - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Alışveriş için büyük yoğunluk yaşanan ilçede AVM’nin bir mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Yaşar Şimşek, kazandığı primlerin bir kısmı ile tatlı satın alarak Sarp sınır kapısına gitti.
© İHABu ay aldığı primini Gürcü vatandaşlara tatlı ikram ettiğini söyleyen Yaşar Şimşek, "Gürcü vatandaşları Sarp sınır kapısında baklavayla karşılıyoruz. İlçemize akın akın geliyorlar. Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar. Bizde burada cirolarımızı iyi yapıyoruz. Böylelikle prim alıyoruz. Bu ayki primimi de baklava alarak onları kapıda karşılıyorum. Taksicisinden, dolmuşçusundan herkes kazanıyor. Pandemi sürecinde Sarp Sınır kapısı kapalıydı. Esnaf kapının açılmasıyla nefes aldı" ifadelerini kullandı.
Maaş primi artınca sınırdan geçen Gürcülere tatlı ikram etti - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Bu ay aldığı primini Gürcü vatandaşlara tatlı ikram ettiğini söyleyen Yaşar Şimşek, "Gürcü vatandaşları Sarp sınır kapısında baklavayla karşılıyoruz. İlçemize akın akın geliyorlar. Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar. Bizde burada cirolarımızı iyi yapıyoruz. Böylelikle prim alıyoruz. Bu ayki primimi de baklava alarak onları kapıda karşılıyorum. Taksicisinden, dolmuşçusundan herkes kazanıyor. Pandemi sürecinde Sarp Sınır kapısı kapalıydı. Esnaf kapının açılmasıyla nefes aldı" ifadelerini kullandı.
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