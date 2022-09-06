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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/lavrov-bati-rus-tahili-ihracatini-engelleyen-yaptirimlari-kaldirma-vaatlerini-yerine-getirmiyor---1060863530.html
Lavrov: Batı, Rus tahılı ihracatını engelleyen yaptırımları kaldırma vaatlerini yerine getirmiyor
Lavrov: Batı, Rus tahılı ihracatını engelleyen yaptırımları kaldırma vaatlerini yerine getirmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus tahılının küresel piyasalara erişimini engelleyen yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili vaatlerini... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T14:33+0300
2022-09-06T14:33+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
tahıl
liz truss
josep borrell
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Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" dedi. Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi için BM ile çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söylemişti. Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" demişti. 'Truss, AB'de kaybettikleri nüfuzu saldırgan tutumla geri kazanmaya çalışıyor' İngiltere'de başbakanlık görevine seçilen Liz Truss'ın diğer ülkelerin çıkarlarını gözetmeden ve hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadan İngiltere'nin çıkarlarını önceleyen ilkelere sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu tutumun AB'den çıktıktan sonra açık şekilde zedelenen İngiltere'nin uluslararası pozisyonunu korumaya veya güçlendirmeye yardım edeceğini sanmıyorum. Çok uzun bir süredir Londra, kimlik kaybını ve AB'deki nüfuz kaybını Ukrayna'daki durumla ilgili saldırgan eylemler sergilenmesi de dahil keskin adımlar atarak telafi etmeye çalışıyor. Tüm bunları biliyoruz" ifadelerini kullandı. 'Borrell'in 'faşist Rusya' açıklamasının deşifresini talep ettik' Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in konuşmasının deşifresini talep ettiklerini anlatan Lavrov, "Dünyanın tüm medya kuruluşlarında belirtilen bu şey doğrulanırsa, gelecekte bu kişilerle nasıl çalışacağımız konusunda elbette çok büyük soru işaretleri doğacak" diye konuştu. Borrell'in AB'nin yurtdışındaki temsilcilerini atayan kişi olduğuna dikkat çeken Lavrov, Moskova'nın bu açıklamalardan sonra AB'nin yeni Rusya temsilcisinin nasıl bir politika izleyeceğini öğrenmek istediğini belirtti. Lavrov, talep ettikleri deşifre için olumsuz yanıt geldiğinin ve deşifreyi bugün de teslim almamaları durumunda gerekli çıkarımları yapacaklarının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/rus-disisleri-liz-trussin-nukleer-silahlar-ile-ilgili-aciklamalari-kullanma-esigini-dusuruyor-1060834371.html
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sergey lavrov, ukrayna, tahıl, liz truss, josep borrell
sergey lavrov, ukrayna, tahıl, liz truss, josep borrell

Lavrov: Batı, Rus tahılı ihracatını engelleyen yaptırımları kaldırma vaatlerini yerine getirmiyor

14:33 06.09.2022
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus tahılının küresel piyasalara erişimini engelleyen yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.
Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" dedi.
Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi için BM ile çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söylemişti.
Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" demişti.

'Truss, AB'de kaybettikleri nüfuzu saldırgan tutumla geri kazanmaya çalışıyor'

İngiltere'de başbakanlık görevine seçilen Liz Truss'ın diğer ülkelerin çıkarlarını gözetmeden ve hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadan İngiltere'nin çıkarlarını önceleyen ilkelere sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Bu tutumun AB'den çıktıktan sonra açık şekilde zedelenen İngiltere'nin uluslararası pozisyonunu korumaya veya güçlendirmeye yardım edeceğini sanmıyorum. Çok uzun bir süredir Londra, kimlik kaybını ve AB'deki nüfuz kaybını Ukrayna'daki durumla ilgili saldırgan eylemler sergilenmesi de dahil keskin adımlar atarak telafi etmeye çalışıyor. Tüm bunları biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
DÜNYA
Rus Dışişleri: Liz Truss’ın nükleer silahlar ile ilgili açıklamaları kullanma eşiğini düşürüyor
Dün, 21:14

'Borrell'in 'faşist Rusya' açıklamasının deşifresini talep ettik'

Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in konuşmasının deşifresini talep ettiklerini anlatan Lavrov, "Dünyanın tüm medya kuruluşlarında belirtilen bu şey doğrulanırsa, gelecekte bu kişilerle nasıl çalışacağımız konusunda elbette çok büyük soru işaretleri doğacak" diye konuştu.
Borrell'in AB'nin yurtdışındaki temsilcilerini atayan kişi olduğuna dikkat çeken Lavrov, Moskova'nın bu açıklamalardan sonra AB'nin yeni Rusya temsilcisinin nasıl bir politika izleyeceğini öğrenmek istediğini belirtti. Lavrov, talep ettikleri deşifre için olumsuz yanıt geldiğinin ve deşifreyi bugün de teslim almamaları durumunda gerekli çıkarımları yapacaklarının altını çizdi.
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