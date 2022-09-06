https://sputniknews.com.tr/20220906/kimya-sektorunun-ihracati-yuzde-44-artti-1060847283.html

Kimya sektörünün ihracatı yüzde 44 arttı

Kimya sektörünün ihracatı yüzde 44 arttı

Kimya sektörünün ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artışla 2,95 milyar dolara ulaştı. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T02:51+0300

2022-09-06T02:51+0300

2022-09-06T03:01+0300

ekonomi

kimya

sektör

ihracat

istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği

türkiye ihracatçılar meclisi (tim)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060847139_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_081028b831509a33fe7664a276c8374a.jpg

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatının ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13.1 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleştiği anımsatıldı. Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektör ise kimya oldu. Ülke ihracatından yüzde 13.8 pay alan sektörün dış satımı, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 44 artışla 2.95 milyar dolara ulaştı.Ağustos ayı ile birlikte üst üste altıncı kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk sekiz aylık dönemde gerçekleştirdiği 22.6 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 42 büyüdü.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:'Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu'İtalya, ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. En çok ihracat yapılan 10 ülke listesinde İtalya'yı Rusya, ABD, Hollanda, Güney Afrika, Irak, Romanya, Almanya, İspanya ve İngiltere izledi. Ağustosta ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 1.284 ile Güney Afrika'da oldu.Ağustosta İtalya'ya yapılan kimya ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195,11 artarak 201 milyon 23 bin dolara ulaştı. Ağustosta İtalya'ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "gübreler", "organik kimyasallar" ve "anorganik kimyasallar" oldu.2022 yılı ocak-ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İtalya, ABD, Romanya, Güney Afrika, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak ve Rusya olarak sıralandı.Ağustosta en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildiAğustosta kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı 870 milyon 581 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 819 milyon 769 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 308 milyon 714 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. "Anorganik kimyasallar"ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "gübreler", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "organik kimyasallar" oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kimya, sektör, ihracat, istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği, türkiye ihracatçılar meclisi (tim)