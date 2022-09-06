https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-simdi-yeni-bir-kamplasma-sureci-baslatilmak-isteniyor-1060863404.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye 'yeni bir kamplaşma süreci' başlatılmak istendiğine dikkat çekerek, "Bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:32+0300

2022-09-06T14:32+0300

2022-09-06T14:34+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

grup toplantısı

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "100 yıllık bir süreç içerisinde büyük acılar yaşadık. Başbakanlar idam edildi, evlatlarımız idam edildi. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Sakın ola ki kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir. Beraber, birlikte, kamplaşmadan, kızmadan, ötekileştirmeden. 85 milyon insanla helalleşeceğiz. Bize katılın ki yolumuz aydınlık olsun. Katılın ki Türkiye'ye aydınlığı, huzuru, itibarı yeniden getirelim" dedi.Fındık üretimiCHP lideri, "Bu ülkeyi kuranlar 'Köylü milletin efendisidir' dediler. Üreten milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği üründen zarar etmesin diye TMO, TARİŞ'i, FİSKOBirlik'i kurdular. Çiftçi ürettiği zaman gelir elde etsin, zarar etmesin dediler. FİSKOBirlik'i, fındık üreticisinin kara gün dostudur. Üreticiyi koruduğunuz zaman herkesin hakkını korursunuz. FİSKOBirlik'i yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Giresun'da kişi başına gelir 7 bin dolardan, 5 bin 291 dolara düştü. Giresun açıkça cezalandırıldı. Giresun'da uzman doktor da yetersiz. Burası arıcılık açısından Türkiye için çok önemlidir. Alan bazlı fındık desteği 9 yıldır hiç artmadı. Fındığın kullanıldığı sanayi 120 milyar dolar civarında. Türkiye bu 120 milyar dolardan 2-2,5 milyar dolarını alıyor.""Türkiye'yi bekleyen tehlike" diye sözlerini sürdüren CHP lideri "Fındıkta tekelleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Fındık fiyatını belirleyen bir yabancı firma. Eğer yabancı bir tekele karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorlarsa, o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir" dedi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir kamplaşma sürecinin başlatılmak istendiğini belirterek konuyla ilgili şunları söyledi:"Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum: Sakın ola kamplaşmayın. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini, aşkını yaşamalıyız.Türkiye’ye yeni bir iklim getirme hedefindeyim. Yeni bir amacım var. Türkiye’ye kucaklaşma iklimi gelmeli. İlk adımı attım, helalleşeceğiz dedim. 85 milyon insanla gerekirse helalleşeceğiz. Neyin kavgasını veriyoruz?"Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamaları şöyle:"Dolar 10 kat arttı, gübre 8 kat arttı ama alan bazlı fındık desteği hiç artmadı. Teşvik hiç artmadı. Burada biraz sitem edeyim… Nasıl olsa bunlar bize oy verecekler diyorlar. Buradan size sitemim var, verilen sözü tutmuyorlarsa o iktidarı değiştireceksiniz.Kanaat önderleriyle bir toplantı yaptık. Belki aranızdan bazı ailelerin çocukları da üniversite sınavlarını kazandılar, büyük kentlere gittiler, kayıt yaptıracaklar. Anne ve babaların en büyük kaygısı çocuklarının nerede kalacağı. Yurt yeteri kadar yok. Biz kendi belediye başkanlarımıza söyledik, binaları kiralayın yurt yapın, hiçbir anne babanın gözü arkada kalmasın. 20 yılda bir yurt sorununu çözemediler. Giresunlulara da 85 milyona da söz veriyorum, 1 yıl içerisinde Türkiye’nin yurt sorununu çözeceğiz.Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, öyle iddialı ve kararlı geliyoruz ki varan olan sorunların tamamına talibiz.Hâlâ taşeron işçiler var. Onlara da sözüm söz taşeron belasını kaldıracağım. Öğretmenleri dövüp yerde süreklediler, ben de itiraz ettim. Öğretmeni dövemezsin! Eğer bir şey yapacaksan öğretmenin elini öpeceksin. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenler değil mi? Öğretmenler için farklı maaşları bitireceğiz, hakkını teslim edeceğiz. Öğretmenler gelecek endişesi taşımayacak."

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kemal kılıçdaroğlu, chp, grup toplantısı