https://sputniknews.com.tr/20220906/kanadada-bicakli-saldirinin-suphelilerinden-biri-olu-bulundu-1060851125.html

Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelilerinden biri ölü bulundu

Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelilerinden biri ölü bulundu

Kanada'da 10 kişinin ölümüne, 18 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırgan kardeşlerden biri ölü bulundu. Bu cinayetin de faili olduğu sanılan diğer kardeş... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T10:09+0300

2022-09-06T10:09+0300

2022-09-06T10:15+0300

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justin trudeau

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Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişiyi öldüren, 18 kişiyi de yaralayan ve polisin peşinde olduğu iki şüpheliden birinin ölü bulunması polisin önüne çözülmesi gereken ikinci bir gizem olarak çıktı.Yerli halktan vatandaşların yoğunlukta olduğu bu eyalette düzenlenen ve ülkenin en kanlı kitlesel şiddet eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen saldırının şüphelilerinden 31 yaşındaki Damien Sanderson'ın cansız bedeni, yetkililerce aranan bir evin yakınlarındaki otluk bir alanda tespit edildi. Bedenin yaralar olduğu görülen Damien Sanderson'ın, diğer şüpheli olan kardeşi Myles tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Myles Sanderson için arama çalışmaları devam ediyor. Polis, saldırganın ABD'ye kaçmaya çalışabileceği seçeneği nedeniyle sınır yetkililerini de alarma geçirdi. Başbakan Trudeau: Ne yazık ki yaygın hale geldiÖte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından yaptığı açıklamada "Şiddetin ülkemizde yeri yok" ifadesini kullandı. Olayın ardından Saskatchewan'daki tüm hükümet binalardaki bayrakların yarıya indirildiğini belirten Trudeau, "Ne yazık ki bu gibi trajediler çok yaygın hale geldi. Saskatchewan halkı ve Kanada, zorluk ve acı dönemlerde her zaman yaptığımız şeyi yapacak. Birbirimiz için bir arada olacağız, komşularımız için orada olacağız, birbirimize yaslanacağız, yas tutmaya ve iyileşmeye yardım etmeye yardım edeceğiz. Tüm Kanadalılar bu zor zamanda yanınızda olacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/kanadada-bicakli-saldiri-10-olu-15-yarali-1060802586.html

https://sputniknews.com.tr/20220901/trudeau-kanada-casusunun-uc-ingiliz-kizi-iside-verdigini-kanadaya-bildirdigi-iddiasina-bakacagim-1060664710.html

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