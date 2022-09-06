https://sputniknews.com.tr/20220906/isvicrede-kapsul-kahvelere-rakip-geliyor-kahve-toplari--1060860434.html
İsviçre'de kapsül kahvelere rakip geliyor: Kahve topları
İsviçre'de kapsül kahvelere rakip geliyor: Kahve topları
İsviçre'nin perakende devi Migros her yıl tonlarca atığa yol açan kapsüllerin yerini alması için tasarlanan bir kahve üretim sistemi geliştirdi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:31+0300
2022-09-06T13:31+0300
2022-09-06T13:39+0300
kahve
migros
nestle
nespresso
yaşam
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Rakibi Nestle'nin 36 yıl önce Nespresso markası altında kullanıma soktuğu ve bir hayli popülerleşen plastik ve alüminyum kapsül kahvelerin aksine Migros'un yeni 'kahve topları'nın, biyolojik olarak tamamen bozunabilir olmaları ön plana çıkarıldı. Aynı zamanda beraberinde özel bir kahve makinesi de geliştirilen 'CoffeeB' sistemi önce bu yıl İsviçre ve Fransa'da, gelecek yıl da Almanya'da müşterilerin beğenisine sunulacak.
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kahve, migros, nestle, nespresso
kahve, migros, nestle, nespresso
İsviçre'de kapsül kahvelere rakip geliyor: Kahve topları
13:31 06.09.2022 (güncellendi: 13:39 06.09.2022) Abone ol
İsviçre'nin perakende devi Migros her yıl tonlarca atığa yol açan kapsüllerin yerini alması için tasarlanan bir kahve üretim sistemi geliştirdi.
Rakibi Nestle'nin 36 yıl önce Nespresso markası altında kullanıma soktuğu ve bir hayli popülerleşen plastik ve alüminyum kapsül kahvelerin aksine Migros'un yeni 'kahve topları'nın, biyolojik olarak tamamen bozunabilir olmaları ön plana çıkarıldı.
Aynı zamanda beraberinde özel bir kahve makinesi de geliştirilen 'CoffeeB' sistemi önce bu yıl İsviçre ve Fransa'da, gelecek yıl da Almanya'da müşterilerin beğenisine sunulacak.