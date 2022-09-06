https://sputniknews.com.tr/20220906/isvicrede-kapsul-kahvelere-rakip-geliyor-kahve-toplari--1060860434.html

İsviçre'de kapsül kahvelere rakip geliyor: Kahve topları

İsviçre'de kapsül kahvelere rakip geliyor: Kahve topları

İsviçre'nin perakende devi Migros her yıl tonlarca atığa yol açan kapsüllerin yerini alması için tasarlanan bir kahve üretim sistemi geliştirdi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:31+0300

2022-09-06T13:31+0300

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kahve

migros

nestle

nespresso

yaşam

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Rakibi Nestle'nin 36 yıl önce Nespresso markası altında kullanıma soktuğu ve bir hayli popülerleşen plastik ve alüminyum kapsül kahvelerin aksine Migros'un yeni 'kahve topları'nın, biyolojik olarak tamamen bozunabilir olmaları ön plana çıkarıldı. Aynı zamanda beraberinde özel bir kahve makinesi de geliştirilen 'CoffeeB' sistemi önce bu yıl İsviçre ve Fransa'da, gelecek yıl da Almanya'da müşterilerin beğenisine sunulacak.

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2022

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Sputnik Türkiye

kahve, migros, nestle, nespresso