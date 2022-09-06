https://sputniknews.com.tr/20220906/istanbulda-iett-otobusu-zincirleme-kazaya-neden-oldu-yaralilar-var-1060860388.html

İstanbul'da İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var

İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:13+0300

2022-09-06T13:13+0300

2022-09-06T13:29+0300

yaşam

kaza

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

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Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)