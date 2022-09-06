https://sputniknews.com.tr/20220906/istanbulda-iett-otobusu-zincirleme-kazaya-neden-oldu-yaralilar-var-1060860388.html
İstanbul'da İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var
İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:13+0300
2022-09-06T13:13+0300
2022-09-06T13:29+0300
yaşam
kaza
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
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Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.
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kaza, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
kaza, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
İstanbul'da İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var
13:13 06.09.2022 (güncellendi: 13:29 06.09.2022) Abone ol
İstanbul'da Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor
Yenikapı sahil yolunda meydana gelen kazada, İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.
DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.