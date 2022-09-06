https://sputniknews.com.tr/20220906/istanbulda-cevik-kuvvet-minibuste-meslektasini-vurdu-1060875597.html

İstanbul'da polis minibüste meslektaşını vurdu

İstanbul'da polis minibüste meslektaşını vurdu

İstanbul Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu. Olayla ilgili soruşturma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:20+0300

2022-09-06T18:20+0300

2022-09-06T18:24+0300

polis

türkiye

istanbul

silah

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Vatan Caddesi'nde, 6 Eylül Salı günü saat 16.00 sıralarında çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti. Daha sonra ise polis minibüsüne döndü.'Doldur boşalt yaparken, ateş aldı' iddiasıBu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220812/polisin-silahiyla-2-polisi-vurdu-1059833441.html

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