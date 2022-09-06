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İstanbul'da polis minibüste meslektaşını vurdu
İstanbul'da polis minibüste meslektaşını vurdu
İstanbul Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu. Olayla ilgili soruşturma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T18:20+0300
2022-09-06T18:24+0300
polis
türkiye
istanbul
silah
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Vatan Caddesi'nde, 6 Eylül Salı günü saat 16.00 sıralarında çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti. Daha sonra ise polis minibüsüne döndü.'Doldur boşalt yaparken, ateş aldı' iddiasıBu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/polisin-silahiyla-2-polisi-vurdu-1059833441.html
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polis, istanbul, silah
polis, istanbul, silah

İstanbul'da polis minibüste meslektaşını vurdu

18:20 06.09.2022 (güncellendi: 18:24 06.09.2022)
© DHAFatih, polis memurunun vurulduğu yer
Fatih, polis memurunun vurulduğu yer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö. görevi bittiği sırada minibüste silahını doldur boşalt yaparken meslektaşı K.B.'yi vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vatan Caddesi'nde, 6 Eylül Salı günü saat 16.00 sıralarında çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti. Daha sonra ise polis minibüsüne döndü.

'Doldur boşalt yaparken, ateş aldı' iddiası

Bu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
TÜRKİYE
Polisin silahıyla 2 polisi vurdu
12 Ağustos, 08:29
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