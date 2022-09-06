https://sputniknews.com.tr/20220906/israil-basbakani-iran-bizi-sinamaya-devam-ederse-israilin-uzun-kolunu-kesfedecek-1060881077.html

İsrail Başbakanı Lapid: İran bizi sınamaya devam ederse İsrail'in uzun kolunu keşfedecek

İsrail Başbakanı Lapid: İran bizi sınamaya devam ederse İsrail'in uzun kolunu keşfedecek

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer programına ilişkin, “İran bizi sınamaya devam ederse, İsrail'in uzun kolunu ve yeteneklerini keşfedecek” dedi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:24+0300

2022-09-06T20:24+0300

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yair Lapid, güvenlik konulu brifing almak üzere ziyaret ettiği Nevatim Hava Üssü'nde konuştu.AB ve Avrupa ülkelerinin İran’la nükleer faaliyetleri konusunda varmaları beklenen anlaşmaya değinen Lapid, “Nükleer anlaşmayı durdurmayı gerçekten başarıp başaramadığımızı bilmek için henüz çok erken. Ancak İsrail her tehdide ve her senaryoya karşı hazır” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, “İran bizi sınamaya devam ederse, İsrail'in uzun kolunu ve yeteneklerini keşfedecek. Teröre ve bize zarar vermek isteyenlere karşı tüm cephelerde hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.İsrail’in, İran'ın nükleer bir tehdit haline gelme olasılığını önlemek için 'uygun gördüğü şekilde hareket etme özgürlüğüne sahip' olduğunu savunan Lapid, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile “hemfikir olduklarını” söyledi.İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreciİran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik AB aracılığı ile İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurmuştu. Ancak bakanlık, İran'ın yanıtının içeriği konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/biden-israil-basbakani-ile-gorustu-abd-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-asla-izin-vermeyecek-1060647595.html

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