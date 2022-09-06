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İspanya'da bir adam satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu
İspanya'da bir adam satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu
İspanya'da emekli olduktan sonra satın aldığı evde 9 milyon pesetas bulan Tono Pineiro, Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:53+0300
2022-09-06T23:02+0300
dünya
ispanya
euro
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İspanya'da emekli olduktan sonra doğduğu kasabada eski bir ev satın alan Tono Pineiro adlı İspanyol, tadilat sırasında evin farklı bölümlerinde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin euro ) buldu.Valensiya'da oturan ancak emekli olduktan sonra doğduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Lugo kentinin A Pousada kasabasında eski bir ev satın alan Pineiro, büyük bir sürprizle karşılaştı.El Progreso adlı yerel bir gazeteye konuşan Pineiro, tadilat sırasında evin farklı yerlerine gizlenmiş toplam 9 milyon pesetas bulduğunu söyledi.Pineiro, "İlk parayı, tadilat sırasında çatıda buldum, sonrasında evin geri kalanında. Evin eski sahibinin bankalara güvenmediği belli oluyor. Paranın büyük bölümü kutulara gizlenmişti ve sanırım nemden korumak için çok iyi şekilde korunmuştu. Paraların çoğu ütülenmişti" dedi.Parayı ilk bulduğunda çok sevindiğini ancak sonrasında sevincinin kursağında kaldığını anlatan Pineiro, İspanya Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını euro'ya değiştirebildiğini aktardı.İspanya, 1 Ocak 2002'de pesetası bırakarak euro para birimine geçmişti.İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu.
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ispanya, euro
ispanya, euro

İspanya'da bir adam satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu

22:53 06.09.2022 (güncellendi: 23:02 06.09.2022)
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSİspanya'nın demokrasi tarihindeki en uzun süreli yası için, ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya indirildi.
İspanya'nın demokrasi tarihindeki en uzun süreli yası için, ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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İspanya'da emekli olduktan sonra satın aldığı evde 9 milyon pesetas bulan Tono Pineiro, Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını euro'ya değiştirebildiğini belirtti
İspanya'da emekli olduktan sonra doğduğu kasabada eski bir ev satın alan Tono Pineiro adlı İspanyol, tadilat sırasında evin farklı bölümlerinde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin euro ) buldu.
Valensiya'da oturan ancak emekli olduktan sonra doğduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Lugo kentinin A Pousada kasabasında eski bir ev satın alan Pineiro, büyük bir sürprizle karşılaştı.
El Progreso adlı yerel bir gazeteye konuşan Pineiro, tadilat sırasında evin farklı yerlerine gizlenmiş toplam 9 milyon pesetas bulduğunu söyledi.
Pineiro, "İlk parayı, tadilat sırasında çatıda buldum, sonrasında evin geri kalanında. Evin eski sahibinin bankalara güvenmediği belli oluyor. Paranın büyük bölümü kutulara gizlenmişti ve sanırım nemden korumak için çok iyi şekilde korunmuştu. Paraların çoğu ütülenmişti" dedi.
Parayı ilk bulduğunda çok sevindiğini ancak sonrasında sevincinin kursağında kaldığını anlatan Pineiro, İspanya Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını euro'ya değiştirebildiğini aktardı.
İspanya, 1 Ocak 2002'de pesetası bırakarak euro para birimine geçmişti.
İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu.
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