https://sputniknews.com.tr/20220906/ingilterede-carkifelek-odulu-4-aylik-dogalgaz-faturasinin-odenmesi-1060866016.html

İngiltere'de çarkıfelek ödülü: 4 aylık doğalgaz faturasının ödenmesi

İngiltere'de çarkıfelek ödülü: 4 aylık doğalgaz faturasının ödenmesi

İngiltere'deki bir televizyon programı kapsamında düzenlenen yarışmada vaat edilen ödüller sosyal medyanın gündemine düştü. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T15:30+0300

2022-09-06T15:30+0300

2022-09-06T15:31+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

enerji

elektrik

elektrik faturası

doğalgaz

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Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de elektrik ve doğalgaz faturası endişesi büyüyor.Doğalgaz faturalarında gittikçe daha fazla meblağlarla karşılaşan halk, kış aylarının nasıl geçeceğini düşünürken, ülkedeki bir gündüz programında yer alan çarkıfelek yarışmasında verilen ödül sosyal medyanın gündemine oturdu.'1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası'ITV'de yayınlanan 'This Morning' programı 'Spin to Win' (Kazanmak için Çevir) isimli oyunda vaat edilen ödüllere, dört aylık doğalgaz faturasının ödenmesini de ekledi. Buna göre sunucular, programa telefon üzerinden katılan yarışmacılar için üzerinde '1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası' seçeneklerinin yer aldığı oyun tahtasını çeviriyor. Twitter'da yayınlanan bir videoda sunucu Phillip Schofield yarışmacıya doğalgaz faturalarının nasıl geldiğini sordu. Faturalarının gittikçe artan meblağından şikayet eden yarışmacı, oyun tahtasının çevrilmesi sonucunda Ocak ayına kadar tüm enerji faturalarının ödenmesi ödülünü kazandı.Yarışmaya Londra'dan katılan kişi, ödülün 'büyük bir rahatlama' olacağını söylerken diğer sunucu Holly Willoughby ise yarışmacıyı tebrik etti.Sosyal medya kullanıcıları ise hem ülkedeki duruma hem de 'enerji krizinin bir oyuna çevrilmiş olmasına' tepki gösterdi.Ben Smoke isimli bir Twitter kullanıcısı, "İnsanlar bu yıl enerji krizi yüzünden donarak ölecekler. Bu durumu basit bir eğlenceye dönüştürmek korkunç" ifadelerini kullandı.

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ingiltere, enerji, elektrik, elektrik faturası, doğalgaz