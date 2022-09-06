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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/ingilterede-carkifelek-odulu-4-aylik-dogalgaz-faturasinin-odenmesi-1060866016.html
İngiltere'de çarkıfelek ödülü: 4 aylık doğalgaz faturasının ödenmesi
İngiltere'de çarkıfelek ödülü: 4 aylık doğalgaz faturasının ödenmesi
İngiltere'deki bir televizyon programı kapsamında düzenlenen yarışmada vaat edilen ödüller sosyal medyanın gündemine düştü. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T15:30+0300
2022-09-06T15:31+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
enerji
elektrik
elektrik faturası
doğalgaz
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Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de elektrik ve doğalgaz faturası endişesi büyüyor.Doğalgaz faturalarında gittikçe daha fazla meblağlarla karşılaşan halk, kış aylarının nasıl geçeceğini düşünürken, ülkedeki bir gündüz programında yer alan çarkıfelek yarışmasında verilen ödül sosyal medyanın gündemine oturdu.'1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası'ITV'de yayınlanan 'This Morning' programı 'Spin to Win' (Kazanmak için Çevir) isimli oyunda vaat edilen ödüllere, dört aylık doğalgaz faturasının ödenmesini de ekledi. Buna göre sunucular, programa telefon üzerinden katılan yarışmacılar için üzerinde '1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası' seçeneklerinin yer aldığı oyun tahtasını çeviriyor. Twitter'da yayınlanan bir videoda sunucu Phillip Schofield yarışmacıya doğalgaz faturalarının nasıl geldiğini sordu. Faturalarının gittikçe artan meblağından şikayet eden yarışmacı, oyun tahtasının çevrilmesi sonucunda Ocak ayına kadar tüm enerji faturalarının ödenmesi ödülünü kazandı.Yarışmaya Londra'dan katılan kişi, ödülün 'büyük bir rahatlama' olacağını söylerken diğer sunucu Holly Willoughby ise yarışmacıyı tebrik etti.Sosyal medya kullanıcıları ise hem ülkedeki duruma hem de 'enerji krizinin bir oyuna çevrilmiş olmasına' tepki gösterdi.Ben Smoke isimli bir Twitter kullanıcısı, "İnsanlar bu yıl enerji krizi yüzünden donarak ölecekler. Bu durumu basit bir eğlenceye dönüştürmek korkunç" ifadelerini kullandı.
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ingiltere, enerji, elektrik, elektrik faturası, doğalgaz
ingiltere, enerji, elektrik, elektrik faturası, doğalgaz

İngiltere'de çarkıfelek ödülü: 4 aylık doğalgaz faturasının ödenmesi

15:30 06.09.2022 (güncellendi: 15:31 06.09.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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İngiltere'deki bir televizyon programı kapsamında düzenlenen yarışmada vaat edilen ödüller sosyal medyanın gündemine düştü.
Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ve meydana getirdiği enerji krizi nedeniyle hayatın giderek pahalılaştığı İngiltere'de elektrik ve doğalgaz faturası endişesi büyüyor.
Doğalgaz faturalarında gittikçe daha fazla meblağlarla karşılaşan halk, kış aylarının nasıl geçeceğini düşünürken, ülkedeki bir gündüz programında yer alan çarkıfelek yarışmasında verilen ödül sosyal medyanın gündemine oturdu.

'1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası'

ITV'de yayınlanan 'This Morning' programı 'Spin to Win' (Kazanmak için Çevir) isimli oyunda vaat edilen ödüllere, dört aylık doğalgaz faturasının ödenmesini de ekledi. Buna göre sunucular, programa telefon üzerinden katılan yarışmacılar için üzerinde '1000 sterlin' ya da 'doğalgaz faturası' seçeneklerinin yer aldığı oyun tahtasını çeviriyor.
Twitter'da yayınlanan bir videoda sunucu Phillip Schofield yarışmacıya doğalgaz faturalarının nasıl geldiğini sordu. Faturalarının gittikçe artan meblağından şikayet eden yarışmacı, oyun tahtasının çevrilmesi sonucunda Ocak ayına kadar tüm enerji faturalarının ödenmesi ödülünü kazandı.
Yarışmaya Londra'dan katılan kişi, ödülün 'büyük bir rahatlama' olacağını söylerken diğer sunucu Holly Willoughby ise yarışmacıyı tebrik etti.
Sosyal medya kullanıcıları ise hem ülkedeki duruma hem de 'enerji krizinin bir oyuna çevrilmiş olmasına' tepki gösterdi.
Ben Smoke isimli bir Twitter kullanıcısı, "İnsanlar bu yıl enerji krizi yüzünden donarak ölecekler. Bu durumu basit bir eğlenceye dönüştürmek korkunç" ifadelerini kullandı.
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