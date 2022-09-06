https://sputniknews.com.tr/20220906/ibb-okul-servisi-ucret-hesaplama-uygulamasini-guncelledi-buradan-hesaplayabilirsiniz-1060848597.html
İBB, okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi
İBB, okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi
İBB, servis esnafı ile ebeveynler arasındaki ücret tartışmasının bitirilmesi amacıyla okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi. Uygulamaya giren... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T04:04+0300
2022-09-06T04:04+0300
2022-09-06T04:06+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
okul servisi
ücret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncellediğini açıkladı.İBB'den '‘Okul servisi ücretini buradan hesaplayabilirsiniz’ başlığıyla yapılan açıklamada, "İBB’nin Servis esnafı ile ebeveynler ve okullar arasındaki tartışmayı bitirecek uygulaması güncellendi" denilerek, Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/ucrethesaplama.aspx linkinden ulaşılabildiği aktarıldı.İBB’nin okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini sosyal medyadan açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” yazdı. ‘Fiyatlara rehber ücreti ile KDV de dahil’Fiyat tarifelerinin 24 Ağustos’ta alınan UKOME Kararına göre yeniden düzenlendiği uygulama şöyle çalışıyor; Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.'Rota en yakın toplu ulaşım güzergahı'Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul servisi, ücret
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), okul servisi, ücret
İBB, okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi
04:04 06.09.2022 (güncellendi: 04:06 06.09.2022) Abone ol
İBB, servis esnafı ile ebeveynler arasındaki ücret tartışmasının bitirilmesi amacıyla okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncelledi. Uygulamaya giren veliler, başlangıç ve bitiş rotasını seçerek en doğru fiyata anında ulaşabiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul servisi ücret hesaplama uygulamasını güncellediğini açıkladı.
İBB'den '‘Okul servisi ücretini buradan hesaplayabilirsiniz’ başlığıyla yapılan açıklamada, "İBB’nin Servis esnafı ile ebeveynler ve okullar arasındaki tartışmayı bitirecek uygulaması güncellendi" denilerek, Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr/tulasim/ucrethesaplama.aspx linkinden ulaşılabildiği aktarıldı.
İBB’nin okul servisi ücret hesaplama uygulamasının yenilendiğini sosyal medyadan açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Okul servis ücretlerini bu uygulamamız üzerinden kolaylıkla hesaplayabilir, UKOME tarafından belirlenen tarife ve servis kurallarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” yazdı.
‘Fiyatlara rehber ücreti ile KDV de dahil’
Fiyat tarifelerinin 24 Ağustos’ta alınan UKOME Kararına göre yeniden düzenlendiği uygulama şöyle çalışıyor; Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.
'Rota en yakın toplu ulaşım güzergahı'
Rota, ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğuna göre belirleniyor. Hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yoksa, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınıyor. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmıyor. Ancak, belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsıyor.