https://sputniknews.com.tr/20220906/hindistan-g7nin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulama-onerisini-degerlendirecek-1060844939.html

Hindistan, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama önerisini değerlendirecek

Hindistan, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama önerisini değerlendirecek

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri, G7’nin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulama önerisini dikkatlice inceleyeceklerini belirtti. Puri, Rus... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T01:24+0300

2022-09-06T01:24+0300

2022-09-06T01:25+0300

dünya

rusya

hindistan

petrol

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İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Gastech 2022 fuarına katılan Puri, CNBC televizyonuna röportajında, Hindistan’ın Rus petrol fiyatına kısıtlama getirme önerisine katılıp katılmayacağı sorusuna şu cevabı verdi: “Birçok faktör nedeniyle çok sayıda konuşmalar var. Bu öneri ne anlama geliyor? Bunu dikkatlice inceleyeceğiz.”Bakan, bu öneriye hangi ülkelerin katılacağı ve bunun piyasalar için ne gibi etkileri olabileceğinin halâ net olmadığını kaydetti.Hindistan günde yaklaşık 5 milyon varil petrol tüketiyor. Bu petrolün büyük kısmı Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE’den geliyor. Rusya’nın, Hindistan’ın petrol ithalatının sadece yüzde 0.2’sini oluşturduğunu anımsatan Puri, Rus petrol ithalatını artırdıkları için eleştirilere maruz kaldıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, hindistan, petrol