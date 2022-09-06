https://sputniknews.com.tr/20220906/hindistan-g7nin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulama-onerisini-degerlendirecek-1060844939.html
Hindistan, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama önerisini değerlendirecek
Hindistan, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama önerisini değerlendirecek
Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri, G7’nin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulama önerisini dikkatlice inceleyeceklerini belirtti. Puri, Rus... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T01:24+0300
2022-09-06T01:24+0300
2022-09-06T01:25+0300
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İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Gastech 2022 fuarına katılan Puri, CNBC televizyonuna röportajında, Hindistan’ın Rus petrol fiyatına kısıtlama getirme önerisine katılıp katılmayacağı sorusuna şu cevabı verdi: “Birçok faktör nedeniyle çok sayıda konuşmalar var. Bu öneri ne anlama geliyor? Bunu dikkatlice inceleyeceğiz.”Bakan, bu öneriye hangi ülkelerin katılacağı ve bunun piyasalar için ne gibi etkileri olabileceğinin halâ net olmadığını kaydetti.Hindistan günde yaklaşık 5 milyon varil petrol tüketiyor. Bu petrolün büyük kısmı Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE’den geliyor. Rusya’nın, Hindistan’ın petrol ithalatının sadece yüzde 0.2’sini oluşturduğunu anımsatan Puri, Rus petrol ithalatını artırdıkları için eleştirilere maruz kaldıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, hindistan, petrol
Hindistan, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama önerisini değerlendirecek
01:24 06.09.2022 (güncellendi: 01:25 06.09.2022) Abone ol
Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri, G7’nin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulama önerisini dikkatlice inceleyeceklerini belirtti. Puri, Rus petrol ithalatını artırdıkları için eleştirilere ise, "Rusya'dan alacağız, her yerden alacağız. Hindistan’daki tüketicilere karşı ahlaki bir yükümlülüğüm var" yanıtını verdi.
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Gastech 2022 fuarına katılan Puri, CNBC televizyonuna röportajında, Hindistan’ın Rus petrol fiyatına kısıtlama getirme önerisine katılıp katılmayacağı sorusuna şu cevabı verdi: “Birçok faktör nedeniyle çok sayıda konuşmalar var. Bu öneri ne anlama geliyor? Bunu dikkatlice inceleyeceğiz.”
Bakan, bu öneriye hangi ülkelerin katılacağı ve bunun piyasalar için ne gibi etkileri olabileceğinin halâ net olmadığını kaydetti.
Hindistan günde yaklaşık 5 milyon varil petrol tüketiyor. Bu petrolün büyük kısmı Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE’den geliyor. Rusya’nın, Hindistan’ın petrol ithalatının sadece yüzde 0.2’sini oluşturduğunu anımsatan Puri, Rus petrol ithalatını artırdıkları için eleştirilere maruz kaldıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Benim üç ayda aldığımdan daha fazlasını Avrupalılar bir günde alıyor. Bu şimdiye kadar böyle olmasaydı şaşırırdım zaten. Ama evet, Rusya'dan alacağız, her yerden alacağız. Rus petrol alımından dolayı ahlaki çatışmam yok, ama Hindistan’daki tüketicilere karşı ahlaki bir yükümlülüğüm var.”