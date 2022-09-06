https://sputniknews.com.tr/20220906/herson-bolgesi-guvenlik-gerekcesi-ile-referanduma-ara-verdi-1060842156.html
Herson Bölgesi güvenlik gerekçesi ile referanduma ara verdi
Herson Bölgesi güvenlik gerekçesi ile referanduma ara verdi
Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin Rusya ile birleşme referandumu için hazır olduğunu, ancak güvenlik... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T00:21+0300
2022-09-06T00:21+0300
2022-09-06T00:22+0300
herson
ukrayna krizi
referandum
ukrayna krizi
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Herson Bölgesi’nin referanduma hazır olduğuna dikkat çeken Stremousov, güvenliği gerekçe göstererek şimdilik sürece ara verildiğini ifade etti.Stremousov, “Oylamaya hazırlandık, kısa zamanda referandumu gerçekleştirmek istedik, fakat şu anda tüm yaşananlardan dolayı şimdilik ara vereceğimizi düşünüyorum. Bu anlaşılabilir bir şekilde pratik olacak, zira acele ile ileri gitmiyoruz ve nüfusu beslemek, nüfusu korumak olan asıl görevi yerine getiriyoruz” diye konuştu.Kirill Stremousov, ayrıca kısa süre önce kurtarılmış bölgelerin sakinlerinin Rusya ile birleşme referandumuna katılmaları durumunda mülklerine el konularak 12 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıklayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'un tehditlerinin, referandumun Herson Bölgesi’nde yapılmasına engel olmayacağını sözlerine ekledi.
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herson, referandum, ukrayna krizi
herson, referandum, ukrayna krizi
Herson Bölgesi güvenlik gerekçesi ile referanduma ara verdi
00:21 06.09.2022 (güncellendi: 00:22 06.09.2022) Abone ol
Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin Rusya ile birleşme referandumu için hazır olduğunu, ancak güvenlik durumu nedeniyle sürece ara verildiğini belirtti.
Herson Bölgesi’nin referanduma hazır olduğuna dikkat çeken Stremousov, güvenliği gerekçe göstererek şimdilik sürece ara verildiğini ifade etti.
Stremousov, “Oylamaya hazırlandık, kısa zamanda referandumu gerçekleştirmek istedik, fakat şu anda tüm yaşananlardan dolayı şimdilik ara vereceğimizi düşünüyorum. Bu anlaşılabilir bir şekilde pratik olacak, zira acele ile ileri gitmiyoruz ve nüfusu beslemek, nüfusu korumak olan asıl görevi yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Kirill Stremousov, ayrıca kısa süre önce kurtarılmış bölgelerin sakinlerinin Rusya ile birleşme referandumuna katılmaları durumunda mülklerine el konularak 12 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıklayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'un tehditlerinin, referandumun Herson Bölgesi’nde yapılmasına engel olmayacağını sözlerine ekledi.