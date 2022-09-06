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Görev için gittiği kazada anne ile babasının öldüğünü öğrendi
Görev için gittiği kazada anne ile babasının öldüğünü öğrendi
Şanlıurfa'da trafik kazasının olduğu bölgeye görev için giden bir belediye çalışanı, kazada ölenlerin anne ile babasının olduğunu öğrendi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T15:58+0300
2022-09-06T15:58+0300
yaşam
kaza
şanlıurfa
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Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.Ahmet Erten (61) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Otobüsün şoförü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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kaza, şanlıurfa
kaza, şanlıurfa

Görev için gittiği kazada anne ile babasının öldüğünü öğrendi

15:58 06.09.2022
© DHAGörev için gittiği kazada anne ile babasının öldüğünü öğrendi
Görev için gittiği kazada anne ile babasının öldüğünü öğrendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da trafik kazasının olduğu bölgeye görev için giden bir belediye çalışanı, kazada ölenlerin anne ile babasının olduğunu öğrendi.
Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.
Ahmet Erten (61) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.
Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Otobüsün şoförü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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