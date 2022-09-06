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Galatasaray Başkanvekili Timur: Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı
Galatasaray Başkanvekili Timur: Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları ve uzatma bölümünde attıkları golle 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçındaki... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T02:28+0300
2022-09-06T03:12+0300
spor
erden timur
galatasaray
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Zorlu bir mücadeleyi kazandık. Hakem hatalarını konuşmayalım, bağımsız kişilere inceletip, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) yetkililere aktaralım istedik. Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan birinin net olmasına rağmen penaltı verilmeyen bir olay var. Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı" diye konuştu.TFF ile tespit ettikleri hakem hatalarına ilişkin görüşme yapacaklarını vurgulayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Birkaç gün içinde transferlerin hepsi gelmiş olacak. Herkesin beklentisini anlıyorum ama rakiplerimizden yaklaşık 3 ay geç transfere başladık. Finansal olarak bir gerçeklik var. Geçen seneden bu yana 52 milyon avronun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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erden timur, galatasaray, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)
erden timur, galatasaray, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff)

Galatasaray Başkanvekili Timur: Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı

02:28 06.09.2022 (güncellendi: 03:12 06.09.2022)
© AAErden Timur
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları ve uzatma bölümünde attıkları golle 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimini eleştirerek, "Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.
Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Zorlu bir mücadeleyi kazandık. Hakem hatalarını konuşmayalım, bağımsız kişilere inceletip, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) yetkililere aktaralım istedik. Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan birinin net olmasına rağmen penaltı verilmeyen bir olay var. Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı" diye konuştu.
TFF ile tespit ettikleri hakem hatalarına ilişkin görüşme yapacaklarını vurgulayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:
"Bu işe artık dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptık. Her zaman Galatasaray üslubuna yakışan bir şekilde olacağız. Bu kasıtlar sadece bize değil yeni seçilen federasyonun yönetim tarzına da yapılıyor. Bundan sonra da böyle şeyler olduğu müddetçe gereken şeyleri söyleyeceğiz. Hiç kimsenin bize zarar vermesini kabul etmiyoruz. Gereken tüm konuları ilettik ve ileteceğiz. Galatasaray her maçta hakemleri yenmek zorunda değildir. Bu bir şekilde son bulacak. Son bulana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Sabrımızın sonucunda farklı şeyler gördüğümüz için konuşacağız. Futbol ailesinin hepsinin paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor."
Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Birkaç gün içinde transferlerin hepsi gelmiş olacak. Herkesin beklentisini anlıyorum ama rakiplerimizden yaklaşık 3 ay geç transfere başladık. Finansal olarak bir gerçeklik var. Geçen seneden bu yana 52 milyon avronun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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