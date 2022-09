Galatasaray Başkanvekili Timur: Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı

https://sputniknews.com.tr/20220906/galatasaray-baskanvekili-timur-her-macta-hakemleri-de-yenmek-zorunda-kalmak-artik-siradanlasti-1060846485.html

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.Nef Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Timur, "Her geçen gün daha iyi olacak. 10 kişi kaldıktan sonra muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Zorlu bir mücadeleyi kazandık. Hakem hatalarını konuşmayalım, bağımsız kişilere inceletip, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) yetkililere aktaralım istedik. Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan birinin net olmasına rağmen penaltı verilmeyen bir olay var. Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı" diye konuştu.TFF ile tespit ettikleri hakem hatalarına ilişkin görüşme yapacaklarını vurgulayan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Birkaç gün içinde transferlerin hepsi gelmiş olacak. Herkesin beklentisini anlıyorum ama rakiplerimizden yaklaşık 3 ay geç transfere başladık. Finansal olarak bir gerçeklik var. Geçen seneden bu yana 52 milyon avronun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

