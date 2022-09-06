https://sputniknews.com.tr/20220906/fransiz-bakandan-ucak-seyahatleri-nedeniyle-hava-kirliligi-tepkisi-ceken-psgye-konusabilir-miyiz--1060853455.html

Fransız bakandan uçak seyahatleri nedeniyle hava kirliliği tepkisi çeken PSG'ye: Konuşabilir miyiz?

Fransız bakandan uçak seyahatleri nedeniyle hava kirliliği tepkisi çeken PSG'ye: Konuşabilir miyiz?

Paris Saint-Germain (PSG) futbolcularının, Nantes'ı 3-0 yendikleri deplasman maçına 2 saat süren hızlı tren yerine havayı kirleten uçakla gitmesi tepkilere... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T11:11+0300

2022-09-06T11:11+0300

2022-09-06T11:11+0300

yaşam

fransa

paris saint-germain (psg)

hava kirliliği

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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) futbolcularının, Nantes'ı 3-0 yendikleri deplasman maçına 1 saat 56 dakika süren ekolojik hızlı tren yerine karbon salınımı yüksek uçakla gitmeleri "hava kirliliği" polemiğine yol açtı.PSG Community Twitter hesabından kulüp oyuncularının uçak içinde eğlenmesinin yer aldığı görüntülü paylaşımına Fransız demir yolu şirketi SNCF Direktörü Alain Krakovitch, "Paris-Nantes (yüksek hızlı tren) TGV ile 2 saatten daha kısa mesafededir" yorumu yaptı. Krakovitch, açıklamasının devamında, "Güvenlik, hız, hizmet ve çevreci ulaşım gibi özel ihtiyaçlarınıza, ortak çıkarlarımıza göre uyarlanan TGV teklifimizi yeniden hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.Fransız basınında da PSG'nin ulaşımda yüksek hızlı tren yerine 1 saat kadar süren uçağı tercih etmesi hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle geniş yer buldu.Bir basın toplantısında bir gazetecinin başka ulaşım alternatiflerini düşünüp düşünmediklerini sorması üzerine PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, esprili bir dille yanıt vererek, "Bu sorunun geleceğini tahmin etmiştim. Dürüst olmak gerekirse, bu sabah gezilerimizi organize eden şirketle konuştuk ve kum yelkenlisiyle seyahat edip edemeyeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.Ancak Galtier'in bu yanıtı Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra'yı tatmin etmedi. Castéra teknik adama "Sayın Galtier, sizden daha alakalı ve sorumlu cevaplar almaya alışığız. Bunu konuşabilir miyiz?" diye sordu.Ülkede PSG'li futbolcu Lionel Messi'nin yolculuklarında sık sık özel jet kullanması da yakın zamanda eleştirilmişti.Fransız merkezli Attac derneği, Messi'nin hazirandan bu yana özel jetle 52 seyahat gerçekleştirmesiyle 1502 ton karbon salındığına bunun, Fransa'da 1 kişinin 150 yıllık karbon ayak izine denk geldiğine dikkat çekerek jet kullanımının azaltılması çağrısı yapmıştı.Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) 2020'de yaptığı araştırmada, 2019-2020 sezonunda Fransa birinci ve ikinci lig takımlarının seyahatlerinin yüzde 65'ini uçak, yüzde 31'ine otobüsle yapmasına karşın sadece yüzde 4'ünde tren tercih ettiklerini ortaya koymuştu.

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fransa, paris saint-germain (psg), hava kirliliği