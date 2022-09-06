https://sputniknews.com.tr/20220906/forbes-gazpromun-aciklanmasindan-sonra-avrupayi-tam-bir-yikim-bekliyor-1060879465.html

Forbes: Gazprom’un açıklanmasından sonra Avrupa’yı tam bir yıkım bekliyor

Forbes: Gazprom’un açıklanmasından sonra Avrupa’yı tam bir yıkım bekliyor

Forbes’te yayınlanan bir makaleye göre Rus gazının Kuzey Akım gaz boru hattı üzerinden tedarikinde keskin düşüşün ardından Avrupa ülkelerinin ekonomisinin... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T19:32+0300

2022-09-06T19:32+0300

2022-09-06T19:32+0300

gazprom

avrupa'da enerji krizi

forbes

rusya

ukrayna krizi

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Sal Gilbertie imzasını taşıyan yazıya göre Kuzey Akım gaz boru hattı üzerinden Rusya'nın gaz ihracatındaki keskin düşüşün ardından Avrupa ekonomileri yıkımla karşı karşıya kalacak.Yazarın belirttiği üzere soğuk bölgelerde yaşayan insanların harcamaları çok yakında büyüyecek, bu kişileri gerçekten de zor bir kış mevsimi bekliyor.Makalede, “Rus gaz tedarikinin kesilmesi Avrupa’nın ekonomisini yıkıma uğratacak” öngörüsünde bulundu.Sonuçların ilk sırada Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için muazzam olacağına dikkat çekilen yazıda, ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatına çok daha az bağımlı olmasına rağmen ülkenin doğal gaz vadeli işlemlerinin yıllık yüzde 95 gibi ‘şaşırtıcı’ bir artış gösterdiği vurgulandı.Gilbertie, “Kuzey yarımküredeki tüketiciler bu yıl pahalı, Avrupa örneğinde ise muhtemelen soğuk ve tehlikeli bir kış mevsimi ile karşı karşıya kalacak. Amerikalılar geçen yıla göre çok daha yüksek ısınma faturalarına hazırlıklı olmalı ve harcamalarını buna göre planlamalı” ifadelerini kullandı.

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gazprom, forbes, rusya, ukrayna krizi