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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/fitchten-euro-bolgesine-uyari-kuzey-akimin-kapatilmasi-resesyon-olasiligini-artirdi-1060884045.html
Fitch'ten Euro Bölgesi'ne uyarı: Kuzey Akım'ın kapatılması resesyon olasılığını artırdı
Fitch'ten Euro Bölgesi'ne uyarı: Kuzey Akım'ın kapatılması resesyon olasılığını artırdı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:12+0300
2022-09-06T22:16+0300
avrupa'da enerji krizi
fitch
euro
euro bölgesi
resesyon
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Fitch, Kuzey Akım' üzerinden gaz sevkiyatının durması Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Eurp Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1.5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 ve 2023'te yüzde 2.1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.Açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtilen açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.Açıklamada, yüksek doğalgaz fiyatlarının Avrupalı şirketlerin marjları ve nakit akışları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edilerek, bölgedeki gübre ve metal şirketlerinin uluslararası emsallerine kıyasla üretim ve rekabet gücünün azalması riskleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül’de, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220520/abd-disisleri-bakani-blinken-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardimi-onayladi-1056523100.html
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fitch, euro, euro bölgesi, resesyon
fitch, euro, euro bölgesi, resesyon

Fitch'ten Euro Bölgesi'ne uyarı: Kuzey Akım'ın kapatılması resesyon olasılığını artırdı

22:12 06.09.2022 (güncellendi: 22:16 06.09.2022)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.
Fitch, Kuzey Akım' üzerinden gaz sevkiyatının durması Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Eurp Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1.5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.
Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 ve 2023'te yüzde 2.1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.
Açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.
Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtilen açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yüksek doğalgaz fiyatlarının Avrupalı şirketlerin marjları ve nakit akışları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edilerek, bölgedeki gübre ve metal şirketlerinin uluslararası emsallerine kıyasla üretim ve rekabet gücünün azalması riskleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül’de, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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