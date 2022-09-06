https://sputniknews.com.tr/20220906/eski-avrupa-uzay-ajansi-baskani-rusya-ile-isbirligi-herkesin-yararina-1060884728.html
Eski Avrupa Uzay Ajansı Başkanı: Rusya ile işbirliği herkesin yararına
Eski Avrupa Uzay Ajansı Başkanı: Rusya ile işbirliği herkesin yararına
Eski Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Jean-Jacques Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:18+0300
2022-09-06T22:18+0300
2022-09-06T22:20+0300
rusya
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Starmus Bilim ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.Sputnik Ermenistan’ın aktardığı üzere Dordain, zamanında ABD’nin uzay istasyonu projesi Freedom’un Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesi ile birleşerek onun Amerikan segmentine dönüştüğünü hatırlatarak, “Amerikan, Sovyet ve Avrupa teknolojilerini birleştirmek, gerçeğe dönüşen harika bir projeydi” diye konuştu.2000'li yılların başında Avrupa Uzay Ajansı'nda taşıyıcı roketler departmanına başkanlık ettiğini ve ‘Soyuz’ taşıyıcı roketlerinin fırlatıldığı Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünün inşasını denetlediğini, kendilerinin ise Galileo uydularını fırlattıklarını hatırlatan Dordain, “Böylece Rusya ile iki önemli ortak proje üzerinde çalıştım ve bu projelerden hem bizim, hem de Rusya'nın faydalandığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.Rusya ile uzay alanındaki işbirliğinin sona erme olasılığını değerlendiren Dordain, Dünya'dan uzaya ‘çatışmaları ihraç etmek’ yerine her zaman Dünya gezegenindeki diğer ülkelerden ‘işbirliğini ithal etmeyi’ tercih ettiğini sözlerine ekledi.
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rusya, avrupa uzay ajansı
rusya, avrupa uzay ajansı
Eski Avrupa Uzay Ajansı Başkanı: Rusya ile işbirliği herkesin yararına
22:18 06.09.2022 (güncellendi: 22:20 06.09.2022) Abone ol
Eski Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Jean-Jacques Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Starmus Bilim ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.
Sputnik Ermenistan’ın aktardığı üzere Dordain, zamanında ABD’nin uzay istasyonu projesi Freedom’un Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesi ile birleşerek onun Amerikan segmentine dönüştüğünü hatırlatarak, “Amerikan, Sovyet ve Avrupa teknolojilerini birleştirmek, gerçeğe dönüşen harika bir projeydi” diye konuştu.
2000'li yılların başında Avrupa Uzay Ajansı'nda taşıyıcı roketler departmanına başkanlık ettiğini ve ‘Soyuz’ taşıyıcı roketlerinin fırlatıldığı Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünün inşasını denetlediğini, kendilerinin ise Galileo uydularını fırlattıklarını hatırlatan Dordain, “Böylece Rusya ile iki önemli ortak proje üzerinde çalıştım ve bu projelerden hem bizim, hem de Rusya'nın faydalandığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Rusya ile uzay alanındaki işbirliğinin sona erme olasılığını değerlendiren Dordain, Dünya'dan uzaya ‘çatışmaları ihraç etmek’ yerine her zaman Dünya gezegenindeki diğer ülkelerden ‘işbirliğini ithal etmeyi’ tercih ettiğini sözlerine ekledi.