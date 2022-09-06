https://sputniknews.com.tr/20220906/eski-avrupa-uzay-ajansi-baskani-rusya-ile-isbirligi-herkesin-yararina-1060884728.html

Eski Avrupa Uzay Ajansı Başkanı: Rusya ile işbirliği herkesin yararına

Eski Avrupa Uzay Ajansı Başkanı: Rusya ile işbirliği herkesin yararına

Eski Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Jean-Jacques Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T22:18+0300

2022-09-06T22:18+0300

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rusya

dünya

avrupa uzay ajansı

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Starmus Bilim ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dordain, uzay sektöründe Batı ve Rusya arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.Sputnik Ermenistan’ın aktardığı üzere Dordain, zamanında ABD’nin uzay istasyonu projesi Freedom’un Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesi ile birleşerek onun Amerikan segmentine dönüştüğünü hatırlatarak, “Amerikan, Sovyet ve Avrupa teknolojilerini birleştirmek, gerçeğe dönüşen harika bir projeydi” diye konuştu.2000'li yılların başında Avrupa Uzay Ajansı'nda taşıyıcı roketler departmanına başkanlık ettiğini ve ‘Soyuz’ taşıyıcı roketlerinin fırlatıldığı Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünün inşasını denetlediğini, kendilerinin ise Galileo uydularını fırlattıklarını hatırlatan Dordain, “Böylece Rusya ile iki önemli ortak proje üzerinde çalıştım ve bu projelerden hem bizim, hem de Rusya'nın faydalandığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.Rusya ile uzay alanındaki işbirliğinin sona erme olasılığını değerlendiren Dordain, Dünya'dan uzaya ‘çatışmaları ihraç etmek’ yerine her zaman Dünya gezegenindeki diğer ülkelerden ‘işbirliğini ithal etmeyi’ tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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